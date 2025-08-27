Podpeško jezero zaradi onesnaženja neprimerno za kopanje

V Podpeškem jezeru so povišane vrednosti bakterij Escherichia coli in enterokokov, so pokazali vzorci, ki jih je odvzela Agencija RS za okolje. Jezero posledično ni primerno za kopanje, je objavila Občina Brezovica.

Kot so navedli na občini, je onesnaženje lahko posledica lokacije odvzema (na območju gnezdenja ptic) in padavin pred vzorčenjem, vseeno pa kopanje v jezeru do nadaljnjega odsvetujejo. JKP Brezovica je skupaj z ARSO vzorce odvzela 19. 8. 2025.

Medtem so rezultati vzorcev Rakitniškega jezera skladni s predpisi, voda pa je primerna za kopanje, so zapisali.

Povišane vrednosti bakterij Escherichia coli in enterokokov v jezu kažejo na fekalno onesnaženje vode, torej prisotnost iztrebkov ljudi ali živali. Takšna kontaminacija predstavlja zdravstveno tveganje, saj lahko povzroča bolezni prebavil, kože ali dihal, navaja NIJZ. Kopanje ali neposreden stik z vodo je zato odsvetovan, še posebej za otroke in osebe z oslabljenim imunskim sistemom. Povišane koncentracije teh bakterij služijo kot indikator, da je prišlo do onesnaženja iz kanalizacije, kmetijskih površin ali drugih virov fekalij.