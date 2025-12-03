Poenostavitve okoljske zakonodaje grožnja zdravju državljanov

Evropska komisija trdi, da se ne odmika od visokih standardov. Industrija za manj pravil, manjše zahteve in zamik zakonodaje.

Evropska komisija je za danes napovedala predstavitev svežnja sprememb okoljske zakonodaje, tako imenovani okoljski omnibus, vendar si je v zadnjem trenutku premislila in sveženj preložila, je poročal Euractiv. Koalicija nevladnih organizacij je v kampanji Roke stran od narave (HandsOffNature) s podporo skoraj 200.000 državljanov že pred meseci opozorila, da komisija pod pretvezo poenostavitve izvaja deregulacijo, ki bo povečala tveganje za zdravje državljanov in poslabšala zdravje narave. »Ko se okoljska zakonodaja tiho razgrajuje, posledice čutijo ljudje: voda je onesnažena, poslabša se kakovost zraka, narava propada. Vse to se je že zgodilo tam, kjer so bili zaščitni ukrepi oslabljeni,« so za Delo povedali predstavniki kampanje, ki jo vodijo BirdLife Europe, ClientEarth, Evropski ...