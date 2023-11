Pogajanja o odpravi fosilnih goriv v državi, ki leži na nafti

V nadaljevanju preberite:

Dobri trije tedni nas ločijo do podnebne konference v Dubaju, na kateri se bodo voditelji držav in njihovi pogajalci zbrali, da bi dosegli dogovor o okrepitvi prizadevanj za zajezitev podnebnih sprememb. Letošnje leto bo po napovedih znanstvenikov najbolj vroče v zgodovini meritev, okno za zadržanje globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija – to je prag, ki ga ne smemo preseči, če se hočemo izogniti podnebnemu zlomu –, pa se hitro zapira.

Po napovedih znanstvenikov bi lahko ta prag dosegli že do leta 2027. A pravzaprav smo že letos večkrat spremljali kataklizmične podobe prihodnosti – od požarov v Grčiji in poplav v Libiji do najhujše naravne katastrofe, ki se nam je zgodila »doma«. Zbrali smo podatke, ki jih je dobro vedeti pred prihajajočo podnebno konferenco.