FOTO:Ponovno rojstvo skoraj izumrlega izraelskega beloglavega jastreba

Toda za mrežo izraelskih naravovarstvenikov ima ta ptica še vedno pomembno mesto v deželi, katere starodavni preroki so v letenju beloglavega jastreba videli metaforo za versko vzvišenost.



»Zaradi nenamerne zastrupitve in širjenja urbanizacije je izraelskih beloglavih jastrebov v naravi le še okoli 180,« pravi Jigal Miller, vodja programa za ogrožene ptice roparice pri izraelski upravi za naravo in parke.



Del projekta Under Our Wing, ki sta ga vodila njegova organizacija in Društvo za varstvo narave v Izraelu, predstavlja naslednjo generacijo, vzrejeno v ujetništvu, preden jih izpustijo v puščavo s sledilnimi oznakami.



»V izraelskem nacionalnem parku Carmel Mountain vzgajamo mladiče jastrebov in po nekaj letih jih izpustimo v naravo,« je dejal Miller. V hebrejščini je jastreb nesher in v angleški verziji Biblije kralja Jakoba je napačno opisano, da je Bog Izraelce nosil na orlovih krilih, namesto na krilih jastreba.



Po navedbah izraelskega prirodoslovnega muzeja se mnogi še vedno počutijo neprijetno, enako kot so se počutili tudi prevajalci v 17. stoletju, ko so jastreba nepravilno identificirali kot ptico, ki jo v plemenitih besedah ​​opisujejo sveti spisi. »Jastreb dandanes običajno velja za gnusno bitje, opažajo na njihovi spletni strani. Toda na Bližnjem vzhodu je beloglavi jastreb vedno bil in vedno bo ostal kralj ptic.«