Poplave v Braziliji odnesle najmanj 37 življenj

Najbolj smrtonosni so zemeljski plazovi, ki odnesejo tudi hišo. FOTO: Douglas Magno/Afp

V Braziliji je močno deževje zahtevalo vsaj 37 življenj. FOTO: Afp

Najmanj 37 ljudi je umrlo v brazilski državi Minas Gerais zaradi dveh dni močnih neviht z veliko dežja, dodatno usodni pa so bili številni zemeljski plazovi. Pogrešajo še 17 ljudi, sedem je poškodovanih, 3500 pa jih je moralo zaradi zemeljskih plazov, ki so odnašali tudi hiše, zapustiti svoje domove.Posnetki kažejo reke, ki poplavljajo, poplavljene soseske, poleg tega pa podrta drevesa in drogove, ki nosijo žice različnih omrežij. Več avtocest je bilo zaprtih zaradi poplav, tudi nekaj podpornih stebrov mostov je odnesla voda. Najbolj smrtonosni so bili zemeljski plazovi pa tudi uničene stavbe. Najmanj dva otroka sta med žrtvami.Močan dež in poplave so prizadeli tudi sosednji zvezni državi Rio de Janeiro in Espirito Santo. Deževje je bilo najsilovitejše v 110 letih, odkar merijo količino padavin. V 24 urah je v glavnem mestu države Minas Gerais Belo Horizonteju padlo 172 milimetrov dežja. V nedeljo se je vreme umirilo, vendar oblasti opozarjajo, da je nevarnost zemeljskih plazov še vedno izjemno velika, zlasti v okolici glavnega mesta. Zelo prizadetih je kar 40 mest v drugi najgosteje naseljeni brazilski državi.Naravna nesreča se je zgodila na prvo obletnico podrtja jezu ob mestu Brumadinjo, prav tako v državi Minas Gerais. Deroča voda, ki je bruhnila izza jezu rudarske družbe Vale, je ubila 270 ljudi, 11 jih še vedno pogrešajo. Jez se je podrl 25. januarja 2019.Rudarskemu velikanu Vale in nemškemu Tüv Süd, ki je za varnost jezu dal certifikat kakovosti, zdaj grozijo kazenske ovadbe, 16 zaposlenih v teh družbah je ovadenih umora, ker niso opozorili na znake, da z jezom ni vse v najlepšem redu, preden je 12 milijonov ton vode z rudniškimi odpadki zalilo naselja in kmetije.V Brumadinju, kjer živi približno 40.000 ljudi, so v soboto postavili spomenik žrtvam ene največjih industrijskih nesreč v Braziliji. Voda v okoliških rekah je zaradi nesreče še vedno preveč onesnažena. Vale je moral za to plačati 480 milijonov dolarjev odškodnine, poleg tega pa zaostriti varnostne ukrepe in uvesti načrt evakuacije v nevarnosti.