Portugalska nič več smetišče Evrope

Portugalsko ministrstvo za okolje, ki ga že drugi mandat vodi, je včeraj uslišalo vse močnejše pritiske okoljevarstvenih organizacij in vaščanov, ki prebivajo v bližini enajstih zasebnih smetišč, na katerih se kopičijo odpadki iz drugih delov Evrope. Ministrstvo zagotavlja, da bo nadaljnjemu uvozu odpadkov nasprotovalo, ponovno bodo preučili tudi licence smetišč in jih, kadar bodo za to obstajali razlogi, odvzelo, poroča Reuters.Po tem, ko je Kitajska pred dvema letoma prepovedala uvoz odpadkov in so ga številne azijske države omejile, veliko evropskih držav išče alternativna odlagališča. Atraktivna je zlasti Portugalska, kjer je cena depozicije tone odpadkov na smetišče zgolj enajst evrov, medtem ko se evropsko povprečje giblje pri okoli 80 evrih. Ni torej presenetljivo, da je leta 2018 Portugalska uvozila 330.000 ton odpadkov, med njimi tudi nevarne, kar je kar 53 odstotkov več kakor v letu prej.Med državami, ki svoje odpadke izvažajo na Portugalsko, po količini izstopa zlasti Italija. Ta na tak način rešuje kronično krizo Kampanije, regije v okolici Neaplja, kjer industrijo, povezano z odvozom odpadkov, že desetletja obvladuje mafija.