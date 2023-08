Posamezni zaselki in hiše še nedostopni, evakuiranih okoli 50 ljudi

Na območju Škofje Loke in Poljanske doline nekateri ljudje zaradi neprevoznosti cest še vedno ostajajo odrezani od sveta. Interventne službe se z mehanizacijo prebijajo še do najtežje dostopnih zaselkov. Hkrati poteka pregledovanje plazov in sanacija, kjer je ta mogoča. Gasilci pa še naprej pomagajo tudi pri čiščenju blata in naplavin.

Kot je povedal škofjeloški župan Tine Radinja, v njihovi občini še vedno niso dostopni vsi zaselki. Sedaj so za vsaj najbolj nujne stvari zagotovili prevoznost ceste v Hrastnico. Posamezni zaselki in hiše pa še naprej ostajajo nedostopni in tudi brez elektrike ter vode.

Evakuiranih je okoli 50 ljudi. Nekatere prebivalce, zlasti tiste z manjšimi otroki in starejše, so namreč preventivno preselili, saj zdravstveni izzivi postajajo vse večji. Danes so s pomočjo gorskih reševalcev znova izvedli helikoptersko reševanje, in sicer obolele osebe, ki so jo prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.

Tudi Elektro Gorenjska se še naprej trudi zagotoviti vsem oskrbo z električno energijo. Zasilno oskrbo s pomočjo osmih večjih agregatov so vzpostavili v vaseh med Praprotnim in Lavtarskim vrhom ter v vaseh Log, Na Logu, Gabrška gora, Valterski in Kovski vrh, Brode, Gaberk in Šefert. Ponoči je bilo brez elektrike še 138 uporabnikov, in sicer na območjih proti Lubniku, Sopotnici, Bodoveljski Grapi in Hrastnici.

So pa delavci Elektra Gorenjska skupaj s podizvajalci uspeli položiti in priključiti nov, 700 metrov dolg 20-kilovoltni kablovod v Zmincu, s pomočjo katerega se bo lahko začela vzpostavljati energetska povezava za celotno Poljansko dolino.

Razdejanje v Puštalu. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Ekipe Komunale Škofja Loka pa se trudijo sanirati okvare na vodooskrbnem sistemu. Vse uporabnike še vedno pozivajo k racionalni porabi vode in naj s spiranjem dvorišč počakajo, zato da se sistem napolni z vodo. Še vedno je potrebno tudi prekuhavanje pitne vode. »V enem od krajev je prišlo do zastrupitve z vodo, zato še enkrat prosimo, da res upoštevate navodila,« so opozorili.

Kar se tiče zagotavljanja cestne povezljivosti, so danes v Škofji Loki in Poljanski dolini govorili tudi z ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, ki je obiskala to območje. »Obe glavni povezavi, tako v Poljansko kot v Selško dolino sta še vedno izjemno oteženi in tu res pričakujemo takojšnjo intervencijo tako direkcije kot koncesionarja. Potem pa pričakujemo tudi pomoč pri sanaciji res ogromne škode v Škofji Loki,« je izpostavil Radinja.

Boljšo povezljivost s Poljansko dolino bo zagotovil vsaj zasilno saniran most pri Brodeh. Gorenjska gradbena družba je delala tudi ponoči, da bi bil most danes že prevozen, vendar jim zaradi velikih poškodb prevoznosti še ni uspelo vzpostaviti, z delom pa bodo nadaljevali danes preko dneva in tudi ponoči, če bo treba.

Podobno kot v škofjeloški občini se tudi višje vzdolž Poljanske doline še prebijajo do odročnejših zaselkov, kjer je povodenj odnesla ceste in mostove. Župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež je povedal, da so se okoli poldneva uspeli prebiti do vasi Smoldno, tako da je sedaj tam cesta za osebna vozila prevozna. Z lokalnim izvajalcem pa popravljajo tudi most v Podobenu, da povežejo Javorje.

Razdejanje v Puštalu. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V Žireh se spopadajo z dvema plazovoma večjega obsega

V Žireh so se uspeli prebiti do vseh občanov in obiskati tudi najbolj odročne dele občine, najmanj 12 objektov pa je še vedno dostopih zgolj peš. Vendar so se prebivalci s pomočjo svojcev tako organizirali, da je njihova preskrba nemotena, je povedal poveljnik občinskega štaba civilne zaščite v Žireh Janez Tratnik.

V celotni Poljanski dolini se še vedno soočajo tudi z nevarnostjo zemeljskih plazov. V Žireh se spopadajo z dvema plazovoma večjega obsega, ki ogrožata tri hiše, v Poljanah pa zaradi nevarnosti plazov ostajata evakuirani dve hiši. Plazovi grozijo tudi na Škofjeloškem, kjer so na terenu ekipe, ki pomagajo ljudem in pregledujejo ter evidentirajo trenutno stanje.

Komunalna podjetja medtem odvažajo velike količine v poplavah uničene imovine, gasilske enote pa s svojo opremo pomagajo pri finem čiščenju območij, kjer so še nanosi blata in materiala, ki so ga prinesli povečani vodotoki. Občane prosijo, naj priskočijo na pomoč tudi drug drugemu.

»Vse občane prosimo, da preverijo pri sosedih in na intervencijsko številko sporočijo, če je še kje potrebno črpanje vode, čiščenje mulja in tako naprej. Nekateri ljudje težko prosijo za pomoč, ki pa jo vendarle potrebujejo, zato je pomembno, da si v teh trenutkih karseda pomagamo,« pozivajo z Občine Škofja Loka.

Na Gorenjskem po ujmi grozijo številni plazovi

Tudi drugod na Gorenjskem, kjer so se razmere po ujmi v preteklih dneh sicer nekoliko umirile, čeprav sanacija vse škode še zdaleč ni končana, grozijo plazovi. Trenutno je uradno zabeleženih 170 plazov, ki ogrožajo objekte in ceste, število pa bo gotovo še naraščalo, je na novinarski konferenci povedal poveljnik Civilne zaščite Gorenjske Klemen Šmid.

Čeprav se stanje po ujmi na Gorenjskem umirja, večina cest pa je spet prevoznih, se po besedah Šmida kaže nova fronta - plazovi. Težave so na celotnem območju Gorenjske, še posebej pa na območju občin Tržič, Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane in na Koroški Beli.

Trenutno geologi ocenjujejo stanje plazu v vasi Pšata pri Cerkljah, kjer so sprva zaznali manjši podor, kasneje pa ugotovili, da gre za plaz veliko večjih razsežnosti. Tudi sicer vse večje plazove spremljajo s pomočjo geologov, ki pa »jih ni na pretek«. Plaz je še vedno aktiven tudi na Koroški Beli, kjer so za prebivalce v nedeljo že drugič odredili nočno evakuacijo. Šmid jih poziva, naj upoštevajo opozorila pristojnih služb.

V ujmi v zadnjih dneh so sicer na območju Gorenjske posredovali poklicni in prostovoljni gasilci, policija, mestno redarstvo, kasneje je bila vpoklicana še Slovenska vojska, pa tudi pogodbeni izvajalci z gradbeno mehanizacijo. Ponekod intervencije še vedno potekajo, drugje so jih že zaključili in se pripravljajo na ocene škode, za katere je sicer še prezgodaj.

Vodja regijskega centra za obveščanje Matej Kodrič je povedal, da so prve klice na pomoč na številko 112 začeli sprejemati v četrtek okoli 19. ure, ko so prejeli 130 klicev. Največ pa so jih sprejeli v petek ponoči - skupaj so na ta dan sprejeli 1700 klicev, na 1350 klicev pa niso uspeli odgovoriti. V soboto so sprejeli 500 klicev, v nedeljo pa 300. Ljudje so večinoma klicali zaradi poplav meteorne vode in vodotokov ter plazov, je pojasnil.

Razdejanje v Puštalu. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Aktivnih še okoli 200 gasilcev

Enote so na Gorenjskem po do zdaj znanih podatkih skupaj posredovale v 2246 primerih. Največ intervencij je bilo v Škofji Loki (750), Kranju (350) in Cerkljah na Gorenjskem (340). Za pomoč ljudem je bilo v petek aktiviranih preko 1600, v soboto preko 1100, v nedeljo pa preko 750 gasilcev. Danes jih je aktivnih še okoli 200, je povedal poveljnik Gasilske zveze Gorenjske Tomaž Vilfan. Številke vključujejo tako poklicne kot prostovoljne gasilce.

V nedeljo je 160 gasilcev iz gorenjske regije odšlo na pomoč v Škofjo Loko. Gasilci iz Železnikov, Kranja, Bohinja in Jezerskega pa so odšli na pomoč v Solčavo.

Pristojnim službam so pomagali tudi policisti, predvsem pri usmerjanju prometa, preprečevanju škode, pri evakuacijah in varovanju premoženja. Ker so nekateri gorenjski policisti v ujmi tudi sami utrpeli škodo, so za delo vpoklicali dodatne sile, je povedala direktorica Policijske uprave Kranj Melita Močnik.

Ob tem je prebivalce opozorila, da v teh dneh na prizadeta območja prihajajo tudi posamezniki z nepravimi nameni, o čemer so bile nekatere policijske postaje na Gorenjskem že obveščene. Prebivalci naj bodo pozorni, ravnajo naj samozaščitno in naj ljudi kar tako ne spuščajo v svoje domove, je svetovala.