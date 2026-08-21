Poškodovanih nekaj ostrešij, v Ljubljani znova poplavilo dva podvoza

Četrtkova večerna neurja so povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so iz nekaj kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa ter gasili požara hleva in stanovanjske hiše zaradi udara strele. Poškodovanih je bilo nekaj ostrešij, v Ljubljani pa je znova poplavilo dva podvoza. Močnejše nevihte so možne tudi danes popoldne.

Neurje z dežjem in vetrom je zajelo večji del države v četrtek po 22. uri. Po doslej zbranih podatkih centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje so zabeležili skupaj 51 dogodkov, največ na območju regijskega centra za obveščanje Ljubljana, kar 28, še 13 na območju celjskega, sedem na območju kranjskega, dva na območju trboveljskega in en dogodek na območju koprskega centra. Tako so bili ponoči aktivni gasilci šestih poklicnih in 36 prostovoljnih gasilskih enot.

Na območju Solčave naj bi nevihta zanetila požar na gospodarskem poslopju, je poročal Radio Slovenija.

Meteorolog Blaž Šter je za Radio Slovenija zjutraj dejal, da je četrtkov večer postregel tudi z nekaj močnejšimi nalivi, količine padavin pa so bile kar izdatne. Zlasti veseli dejstvo, da je namočilo tudi vzhodni del države, kjer je padlo vsaj 10, v Prekmurju pa do 20 mm. Šter tako pričakuje skorajšnji preklic opozorila o požarni ogroženosti.

Vremensko dogajanje bo v prihodnjih dneh prineslo nekoliko bolj sveže temperature. FOTO: Arhiv Dela

Danes smo se zbudili v jutro brez padavin, smo pa še vedno v vlažnem zračnem toku. Nove nevihte že nastajajo nad zahodno Evropo in genovskim zalivom. Tako popoldne pričakujejo zlasti v notranjosti države krajevne plohe in nevihte, popoldne tudi močnejše z nalivi, sunki vetra in točo. »Tako naj za zdaj velja previdnost. Ta nevihtna linija bo izrazita, se bo pa dogajanje do večera umirilo,« je dejal Šter.

Vremensko dogajanje bo v prihodnjih dneh prineslo nekoliko bolj sveže temperature. Sobotno jutro bo nekoliko hladnejše, okoli 15 stopinj naj bi namerili, čez dan pa, kot kaže, kakšno stopinjo pod 25, na Primorskem pa do 28 stopinj. V nedeljo in ponedeljek se obeta suho vreme in okoli 25, 26 stopinj, je napovedal Šter.

Ob tem je dodal, da ni še konec poletja, prihodnji teden bo še postregel s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija.