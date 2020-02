»Poskus uzakonitve poboja volkov in medvedov«

Spremembo interventnega zakona predlaga član stranke SLS.

Predviden je odstrel 30 volkov, vseh volkov pri nas je 95.

Ministrstvo je proti urejanju razmer z interventnim zakonom.

Ministrstvo proti novemu interventnemu zakonu

Komisija državnega sveta za kmetijstvo je diskretno sprejela predlog zakona o spremembah zakona o interventnem odstrelu medvedov in volkov, ki predlaga odstrel 220 medvedov (in odvzem dodatnih 20) in 30 volkov. Predlagatelj sprememb, državni svetnik, je zapisal, da je predlog zakona skladen z vsemi sprejetimi dokumenti in »strokovnimi podlagami«, a resnica je daleč od tega.Predlagana zakonska sprememba bi omogočila nadaljevanje odstrela medvedov in volkov po 30. septembru letos, ko se bo iztekla veljavnost interventnega zakona. Državni zbor ga je sprejel junija lani, po odločbi sodišča, ki je ustavila redni odstrel medvedov in volkov. Ustavno sodišče že od lanskega poletja odloča o pobudi za oceno ustavnosti interventnega zakona, pobudniki zakonske spremembe pa ga zdaj želijo podaljšati. In nadgraditi. »Sedanje situacije ni več mogoče reševati z odstreli na podlagi odločb [za izredni odstrel],« trdijo.Predlog novele zakona o interventnem odstrelu precej zvišuje kvoto za odstrel obeh vrst – predvsem volkov, ki jih želi zmanjšati za tretjino –, glede na zdaj veljavni interventni zakon, ki je predvidel odstrel 175 medvedov in 11 volkov. Podaljšuje obdobje predvidenega odstrela, ki bi po novem trajalo od uveljavitve zakona do 30. aprila 2021. Odstrel za medvede bi potekal od 1. maja letos do 30. aprila 2021, za volkove pa od 1. maja letos do 31. januarja 2021.Spreminja oziroma sprošča tudi pogoje za odstrel volkov, ker čakanje na odločbo zavoda za gozdove in zavoda za varstvo narave traja predolgo. Pri tem se zgleduje po najnovejši nemški ureditvi – decembra lani je nemški bundestag sprejel novelo zveznega zakona o ohranjanju narave, ki dovoljuje odstrel volkov, če gre za preprečevanje »resne« (po prejšnji ureditvi »znatne«) kmetijske, gozdarske ali druge pomembne gospodarske škode.Državni svet bo o predlogu novele glasoval v sredo. Branko Tomažič je predstavnik kmetijsko-gozdarske zbornice v komisiji za kmetijstvo državnega sveta in član stranke SLS. Ta zahteva radikalno zmanjšanje števila velikih zveri, ki je v nasprotju s stroko. Svoje predloge so njeni člani predstavili tudi evropski komisiji in parlamentu.Preberite še: Interventni zakon potrebujemo za podnebno krizo, ne za volkove in medvede​ se s predlaganim zakonom ne strinja. »Sprejemanje interventnih zakonov ni utemeljeno, potrebujemo celovito upravljanje velikih zveri, za kar se na ministrstvu tudi trudimo v sklopu dveh delovnih skupin. Poleg tega je naše stališče, da mora kvotni odstrel določiti stroka,« so odgovorili. V delovnih skupinah so se dogovorili, da se odstrel volka izvaja izključno na podlagi odločb za izredni odstrel. Glede odstrela medveda pa je dogovor tak, da se najprej pripravi strokovna argumentacija, po tej pa bo sprejeta odločitev, ali bo najprej pripravljen odlok za odstrel večjega števila ali odločba za odstrel posameznih živali.Delovni skupini pripravljata strokovno argumentacijo, ki bo v prvi fazi temeljila na dokazovanju povezave trenda naraščanja skupnih konfliktov ob izvajanju vseh ukrepov sobivanja. Ta povezava je trenutno že dokazana, pravijo na ministrstvo, in sicer kljub izvajanju vseh ukrepov sobivanja kaže na trend povečevanja konfliktov pri povečevanju populacije medvedov. V naslednji fazi bo morala argumentacija znanstveno potrditi, da bo s predlaganimi kvotami doseženo ustrezno zmanjšanje populacije, ki bo posledično zmanjšalo oz. ustavilo naraščanje konfliktov ter povezati predlagane kvote s tem ciljem oziroma problemom.Na, ki sodeluje v strokovni delovni skupini, so povedali, da predloga za odstrel za naslednje obdobje še niso dali. Strokovne podlage, ki bodo opredelile primerno število odstrela, še pripravljajo na oddelku za gozdarstvo biotehniške fakultete, torej predlog novele interventnega zakona ne more biti v skladu s strokovnimi podlagami, kot trdi Tomažič.Urejanje razmer z interventnimi zakoni po mnenju zavoda »sicer ni najboljša pot, vendar se je lani izkazala za edino možno«. Želijo, »da se upravljanje čim prej vrne v normalne, strokovne okvire«. Pri tem poudarjajo, da je odstrel nujen ukrep za dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri pri nas.so sprejetje zakonskega predloga označili za »poskus legalizacije poboja volkov in medvedov zaradi pritiskov interesnih lobijev«, in sicer »lovskega lobija, ki se v javnosti kaže kot lobi rejcev«. Številni rejci, ki se zavzemajo za odstrel, so po njihovem tudi lovci, pravijo.Opozarjajo pa, da tudi kvotno določanje odstrela z letnimi odloki ni legitimno; trije zadnji odloki so bili pred upravnim sodiščem zavrnjeni.