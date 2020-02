FOTO:Poslednje valentinovo voščilo za Bratuškovo

Alenka, be my Valentine

Mladi za podnebno pravičnost so začeli pohod proti ministrstvu za infrastrukturo »Poslednje valentinovo«, v katerem so nameravali ministrici za infrastrukturopredati Valentinovo voščilnico. Razogličenje ali uničenje, so mladi klicali ministrico in prosili, da bi lahko skupaj sanjali o čisti prihodnosti. Tiskovni predstavnik ministrstva za infrastrukturoje povedal, da je ministrica na službeni poti.»Naše Valentinovo voščilo bo vezano na ponovno neambicioznost in nezadostnost Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Čeprav se trudimo, nas Alenka vedno znova razočara,« so napovedali pred shodom, po shodu pa sporočili: »Danes, na ta uvoženi potrošniški praznik ljubezni, smo Mladi za podnebno pravičnost ministrici Alenki Bratušek uradno izročili voščilnico za poslednje valentinovo. Množica aktivistov se je s plinskimi maskami na obrazih napotila z rednega petkovega protesta do Alenkinega drugega doma - Ministrstva za infrastrukturo.«Valentinovo voščilo je vezano na ponovno izpostavljeno neambicioznost in nezadostnost Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), kjer se zopet izkazuje že znano dejstvo: naša država je ugrabljena s strani gospodarskih akterjev in drugih interesnih skupin. Tovrstno kockanje Slovenije z našimi življenji in z usodo tega planeta nam otežuje, da bi vas še lahko razumeli kot avtoriteto. Ne razumemo, kako si sami predstavljate naše skupno življenje in izgleda, da bomo počasi tudi sami ostali brez duhovitosti. Na koncu nam ne bo preostalo drugega, kot da se pogovarjamo drugače, so ministrici sporočili mladi.»Ker znamo razmišljati onkraj volitev in naš pogled seže dlje kot za čas štiriletnega mandata, si lahko predstavljamo, kako bo videti valentinovo leta 2030. A danes - v času, ko naj bi se po diktatu trgovcev posvečali svojim partnerjem - sami čutimo manko intime v odnosu, ki ga je z nami vzpostavila ministrica Bratuškova. Ta enostransko konzumirana romanca nas žal ni pustila hladnih. Smo čustvena bitja in v tem toksičnem razmerju trpimo, zato smo se odločili, da se odzovemo. Z našim simbolnim dejanjem želimo (v upanju na medsebojno sožitje) tudi javno priznati, da je simpatija vendarle vzajemna. Da rešimo to romanco, smo se pripravljeni boriti. Alenka, be my Valentine <3.«Povedali so še, da MZPP družbotvorno sodeluje v javni razpravi glede NEPN, s pohodom pa so hoteli tudi opozoriti, da javna razprava o NEPN traja do nedelje in je še mogoče oddati pripombe. Do konca javne razprave bodo tudi mladi oddali predloge za dopolnitev tega dokumenta. »Z današnjo akcijo želimo pozvati ministrstvo za infrastrukturo, da v sklopu pregledovanja predlogov javne obravnave upošteva vse predlagane ukrepe, ki bi NEPN lahko naredili bolj ambiciozen. Hkrati pozivamo državno upravo, da začne ukrepe iz NEPN izvajati takoj in brez odlašanj,« pravijo mladi.Lajovic je odgovoril, da je NEPN najboljše, kar se je dalo narediti v obsežnih razpravah z različnimi organizacijami in stroko. »Sanjarjenje je eno, realnost pa nekaj drugega,« je še dodal, potem pa odnesel veliko voščilnico v prostore ministrstva.iz MZPP je na to dejal, da so z ministrstvom vzpostavili nekakšen odnos, vendar so v njem neuslišani. Sam se ukvarja s kmetijstvom, zato ga moti, da je Slovenija predvidela le enoodstotno zmanjšanje emisij kmetijstva, medtem ko so druge države določile 15- ali celo 20-odstotno zmanjšanje. Tudi skupen cilj Slovenije, 36-odstotno zmanjšanje emisij, je nižji od povprečja. Opozoril je še na to, da so že večkrat protestirali proti napačnim odločitvam, ena od takih je širitev ljubljanskih obvoznic.Ministrici za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Alenki Bratušek mladi voščila sicer niso mogli predati osebno. Ministrica si je namreč ogledala gradbišče gradnje galerije Jelični vrh v Zali ter potek gradbenih del rekonstrukcije podvoza pod železniško progo v Komnu. Po ogledu v Idriji in Komnu se bo odpravila še v Vipavo na ogled ceste Razdrto–Podnanos, kjer bo potekala preplastitev, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.