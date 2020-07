Posnetki kritično ogrožene podvrste goril

via REUTERS FOTO: Wildlife Conservation Society (WCS) Nigeria/Reuters

via REUTERS FOTO: Wildlife Conservation Society (WCS) Nigeria/Reuters

Fotografije prvič po dolgih letih razkrivajo skupino redkih goril, živečih v goratem območju Nigerije.Po prepričanju okoljevarstvenikov na svetu v divjini živi le še okoli 300 živali podvrste zahodnih goril, to so gorile ob reki Cross (latinsko: Gorilla gorilla diehli). Ti primati živijo na zelo omejenem območju na meji med Nigerijo in Kamerunom v okolici izvira reke Cross.Podvrsta velja za kritično ogroženo, zato je okoljevarstvenike razveselilo dejstvo, da so na posnetkih tudi mladički, kar pomeni, da razmnoževanje uspešno poteka. To pa daje vsaj malo upanja, da bo podvrsta preživela.Iz organizacije za ohranjanje živali WCS v Nigeriji so sporočili, da so fotografije nastale v gorovju Mbe v Nigeriji.Ta podvrsta goril ima manjše lobanje, daljše roke in svetlejšo dlako.​Tudi te gorile se, podobno kot ostale, soočajo z vdiranjem človeka v njihovo naravno okolje, gorile veljajo tudi za prehransko specialiteto.