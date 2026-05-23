Potapljači znova čistili Blejsko jezero

Društvo za podvodne dejavnosti Bled (DPD Bled) je v sodelovanju z Ribiško družino Bled, občino Bled in Infrastrukturo Bled pod okriljem Slovenske potapljaške zveze izvedlo že 33. tradicionalno akcijo čiščenja Blejskega jezera in njegovih brežin. Projekt je že devetič podprlo podjetje Spar Slovenija. Potapljači so s pomočjo prostovoljcev iz Blejskega jezera odstranili kar 150 kilogramov odpadkov.

Bled je ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Sloveniji, ki vsako leto privabi številne obiskovalce, zaradi česar se nabere tudi veliko odpadkov. Tradicionalna čistilna akcija Blejskega jezera velja za najstarejšo ekološko akcijo v državi. V skrb za čistejše jezero so se ponovno povezali Slovenska potapljaška zveza in DPD Bled, pa tudi številni ribiči, čolnarji, reševalci in okoljevarstveniki.

Čiščenje Blejskega jezera. FOTO: Katja Novak

V letošnji čistilni akciji je sodelovalo 90 potapljačev, večinoma iz Slovenije, pridružili pa so se jim tudi potapljači iz sosednjih držav. Blejsko jezero so čistili na 20 lokacijah okoli jezera, in sicer do globine 7 metrov. Blejsko jezero so tokrat očistili za kar 150 kilogramov odpadkov. Cilj akcije ni le zmanjšanje količine odpadkov, temveč tudi omejevanje širjenja invazivne tujerodne zebraste školjke, ki povzroča gospodarsko in okoljsko škodo.

Čiščenje Blejskega jezera. FOTO: Katja Novak

Samo Frantar in Marko Gajič iz Društva za podvodne dejavnosti Bled sta po akciji povedala: »Veseli naju, da zadnja leta opažava, da se količina novih odpadkov v jezeru zmanjšuje. Rada bi se zahvalila vsem udeležencem in podpornikom v imenu Društva za podvodne dejavnosti Bled, ki tako ali drugače pomagajo pri ohranitvi našega čistega alpskega bisera.