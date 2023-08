Poveljnik Civilne zaščite: Pod vodo je celotna Gorenjska

Obilne padavine so na številnih območjih Gorenjske povzročile razlivanje vodotokov in zemeljske plazove. Iz centra Škofje Loke ujete krajane rešujejo s helikopterjem.

Poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid je pojasnil, da je trenutno najbolj prizadeto prav škofjeloško območje s Selško in Poljansko dolino, ki sta zaradi zaprtih cest odrezani. Težave so tudi v tržiški občini. »Dejansko je cela Gorenjska pod vodo,« je situacijo na kratko povzel Šmid. Kot je pojasnil, je na območju potoka Mošenik v tržiški občini voda prestopila bregove in približno dva kilometra dere po cesti.

O poplavljenih cestah in objektih, med katerimi so tako stanovanjski kot gospodarski in tudi drugi objekti, prav tako poročajo s širšega škofjeloškega območja.

Štab Civilne zaščite Občine Gorenja vas - Poljane sporoča, da hiše in ceste ogrožajo tudi številni plazovi. Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trebija je v intervenciji plaz zasul in poškodoval gasilsko vozilo, poplavljena je športna dvorana v Gorenji vasi.

Občane prosijo, naj ravnajo samozaščitno, se čim bolj samoorganizirajo, saj zaradi številnih intervencij gasilci in drugi, ki pomagajo pri reševanju trenutno najbolj urgentnih situacij, ne morejo takoj posredovati.

Ljudem svetujejo, naj se ne odpravljajo od doma, tudi na delo ne, če ni nujno potrebno, saj so številne ceste po občini, vključno z dostopi v Poljansko dolino iz smeri Škofje Loke, Cerknega in Žirov, neprevozne zaradi poplavljanja, podrtega drevja in plazov. Priporočljivo je tudi, da se občani ne zadržujejo v bližini vodotokov, naj spremljajo vremenske razmere ter pazijo na svojo varnost in varnost bližnjih.

»Vse gasilske enote občine Škofja Loka smo že od 3. ure zjutraj na terenu in rešujemo, kar se rešiti še da. Dogodkov je nešteto. Do vsakega bomo prišli, ko bo to mogoče. V prvi vrsti rešujemo življenja,« so sporočili gasilci iz Stare Loke. Za evakuacijo ljudi iz poplavljenega območja ob Poljanski Sori v centru Škofje Loke je potreben helikopter.

Iz Žirov poročajo, da je zalitih več kot 100 objektov, med njimi tudi več podjetij in gospodarskih objektov. Prevoznost cest je trenutno omejena ali nemogoča, na terenu pa so vse razpoložljive gasilske in ostale interventne enote.

Škofja Loka. FOTO: Neurje.si/Grega Pok

Ker je količina dogodkov zelo velika, občane prosijo za strpnost. Prav tako jih prosijo, naj se obnašajo samozaščitno, se ne sprehajajo ali vozijo čez poplavljena območja. Prosijo tudi, da si medsebojno pomagajo in naj ne pozabijo na starejše in onemogle.

Tudi Šmid apelira na ljudi, naj tisti, ki le lahko, danes ostanejo doma in naj nenujne zadeve preložijo. Kot je zagotovil, so vse intervencijske službe po vseh prizadetih območjih Gorenjske na delu. Poročil o morebitnih žrtvah ali poškodovanih pa vsaj zaenkrat ni.

O obsežnih poplavah poročajo tudi iz Občine Cerklje na Gorenjskem, kjer je bila aktivirana sirena za splošno nevarnost. Kot poroča Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje, je velik del občine pod vodo, zalita so stanovanja, kleti in ceste.

Na območju občine so zabeležili že okoli 90 prijav dogodkov, aktiviranih je sedem prostovoljnih gasilskih društev. Gasilci se z vsemi razpoložljivimi enotami in sredstvi trudijo odpravljati posledice ter občane prosijo za potrpežljivost, saj ne morejo biti na vseh prizadetih krajih naenkrat. Na terenu je tudi ekipa, ki določa prioritete.

V zgodnjih jutranjih urah so sistem javnega alarmiranja in obveščanja zaradi splošne nevarnosti, predvsem zaradi visoke in deroče vode sprožili tudi v Mestni občini Kranj. Sprožila sta se tudi dva plazova, in sicer na področju Besnice in Javornika, so sporočili z občine.

Na območju Kranja je na terenu poleg poklicne gasilske enote tudi 16 prostovoljnih gasilskih društev. Trenutno imajo 140 intervencij, klici pa še prihajajo. Sodeluje več kot 130 gasilcev, je pojasnil poveljnik Gasilsko reševalne službe Kranj Andraž Šifrer.

Zaradi izrednih vremenskih razmer in posledičnega kaljenja vodnih virov je marsikje na Gorenjskem uveden ukrep preventivnega prekuhavanja pitne vode. Ta ukrep med drugim velja na večjem delu občin Tržič in Radovljica, pa tudi na nekaterih območjih Komunale Kranj in za uporabnike, priključene na javni loški vodovod in Javni vodovod Rovte-Lenart-Luša.

Zaradi posledic neurja, poplav, nanosov peska in blata ter zemeljskih plazov so zaprte številne ceste. Zato je trenutno na gorenjski avtocesti med Kranjem in priključkom Ljubljana Brod promet dovoljen tudi za vozila brez vinjete. Na gorenjski avtocesti sta sicer zaprta priključek Lesce proti Karavankam in priključek Brnik proti Ljubljani.

Medvode FOTO: Voranc Vogel/Delo

Kot poroča Prometno informacijski center za državne ceste, so na Gorenjskem zaprte številne glavne in regionalne ceste. Zaprte so tudi številne občinske in lokalne ceste.

Gorenjski policisti so danes med 2. uro in 8.30 sprejeli več kot 60 klicev o neurju s poplavami in o neprevoznosti državnih in občinskih cest, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Na področjih, kjer je v nočnih urah padla velika količina padavin, prihaja tudi do prekinitev pri oskrbi z elektriko. Trenutno je brez elektrike približno 1200 uporabnikov na področjih, kjer imajo težave tudi zaradi poplav, in sicer na območju Škofje Loke in Medvod, pa v vaseh pod Krvavcem proti Kamniku ter v Podljubelju.

Kot so sporočili iz Elektra Gorenjska, so ekipe na terenu in skušajo vzpostavljati zasilno oskrbo z električno energijo. Dostop otežujejo poplavljene in zaprte ceste, zato pričakujejo, da bo ponekod lahko prekinitev z oskrbo dolgotrajnejša.