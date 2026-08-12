Požari bodo tudi tam, kjer jih nismo vajeni

Gozdovi so se letos predčasno odeli v jesenske barve, listi rumenijo, rjavijo in odpadajo, drevesa v mestih se sušijo. Glavni vzrok za prezgodnje odpadanje listja je sušni stres, ki je posledica kombinacije dolgotrajnega pomanjkanja padavin in visokih temperatur, delno pa k temu prispevajo tudi napadi škodljivcev. Kako bodo letošnje ekstremne vremenske razmere vplivale na zdravje gozdov kratkoročno in kaj prinašajo ponavljajoči se ekstremi za gozdove dolgoročno, smo se pogovarjali z Jožico Gričar z Gozdarskega inštituta Slovenije, ki preučuje odzive dreves na okoljske strese.

Kako se kažeta vročinski in sušni stres pri drevesih in gozdovih? Smo kaj podobnega v bližnji preteklosti že doživeli?

Letos imamo nesrečno kombinacijo suše, ki se je začela že spomladi, in visokih temperatur, zaradi česar se sušni stres pri gozdovih kaže še bolj izrazito kot, denimo, leta 2022, ko ni bilo tako zelo visokih temperatur. Ljudje nas kličejo in sprašujejo, zakaj se pojavlja rjavenje listov pri bukvi. Bukev je pri nas najpogostejši listavec, predstavlja več kot 30 odstotkov gozdov, zato jo tudi zelo hitro opazimo. Rjavenje listov je bilo zelo izrazito že leta 2024 pa tudi dve leti prej v vzhodnem delu Slovenije, vzrok zanj je hrošček bukov rilčkar skakač. Letos je bil spet zelo prisoten, poleg tega smo padli v nesrečno sušo, ki se vleče že od marca. Pri hrastih, kjer rumeno obarvanje listov opažamo že več let, pa so poleg suše vzrok napadi hrastove čipkarke, ki se zadnja leta redno pojavlja.

Odpadanje listja v tem času je zelo neobičajno, a takšen je odziv dreves na pomanjkanje vode v tleh. Prva obramba za drevesa je, da zaprejo listne reže, ker pa to ne pomaga, ker sušni stres traja in traja, je druga obrambna linija, da odvržejo liste. S tem zmanjšajo potrebo po vodi. Za drevo je to stres. Letni prirastki lesa bodo letos zagotovo manjši, saj se bo rast dreves predčasno ustavila.