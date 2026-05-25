Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

Ta mala žabica z rumenim trebuščkom je močno navezana na svoje okolje. Ker se zaradi človeških posegov v okolje in podnebnih sprememb rečne dinamike spreminjajo in mrtvi rokavi rek postajajo vedno bolj suhi, urh sodi med ogrožene vrste. Kljub temu ostaja eden zvestih prebivalcev pomurske ravnice, pod katero se skriva pravo bogastvo – naravna mineralna voda Radenska Naturelle.

Urh je 4–5 centimetrov velika žaba z značilnim pisanim trebuhom, ki je rumene ali oranžne barve. Zgornji del telesa je sivorjav in hrapav, zato se v naravi dobro skrije med blatom in kamenjem. Ko se počuti ogroženega, pokaže svoj živobarvni trebuh, s katerim plenilce opozarja, da je strupen. V Sloveniji je zaščitena vrsta in zanesljiv naravni pokazatelj čistega vodnega okolja, najdemo pa ga tudi ob izvirih naravnih mineralnih vod iz Radenske.

Biotska pestrost je pomembnejša, kot mislimo

Človek za življenje nujno potrebuje pitno vodo. Ta pa ne nastaja ločeno od okolja, ampak je del širšega naravnega sistema. Zdravi ekosistemi delujejo kot naravni filter vode. Večja biotska raznovrstnost pomeni tudi stabilnejši in odpornejši naravni sistem, prisotnost občutljivih živalskih vrst pa je pogosto kazalnik, da okolje ni onesnaženo.

Da bi ta naravni biser ohranili tudi za prihodnje generacije, se v Radenski zavedajo, da je treba skrbeti tako za kakovost vode kot tudi za ohranjanje celotnega lokalnega ekosistema.

Signalni rak (Bioblitz Radenci, 2025) FOTO: Radenska

Zgodba, ki temelji na kakovosti in naravni čistosti

Naravna mineralna voda je eden redkih zakladov, ki ga človek lahko uživa skoraj takšnega, kot ga je ustvarila narava, nedotaknjenega s strani človeka. Radenska Naturelle v svojem bistvu ohranja neokrnjen zapis preteklosti, saj vsaka kaplja v sebi nosi prvobitno čistost in izvorni mineralni značaj.

Za svojo kakovost in visoke standarde proizvodnje je ta naravna mineralna voda letos prejela tudi veliko zlato priznanje Monde Selection, eno najbolj prepoznavnih mednarodnih priznanj na področju kakovosti potrošniških izdelkov.

Ob izviru domuje več kot 100 ogroženih živalskih vrst

Pomemben del zgodbe o skrbi za naravo je tudi BioBlitz – raziskovalna akcija, v kateri so lani na območju izvirov naravnih mineralnih voda, ki se polnijo v Radenski, strokovnjaki popisali kar 824 vrst živali, rastlin in gliv, med njimi pa tudi več kot 100 živalskih vrst, ki imajo v Sloveniji status ogrožene vrste.

FOTO: Bioblitz Radenci, 2025

Živali kot glavni junaki kampanje

Prav živali, ki živijo na območju izvirov Radenske, so postale navdih kampanje Narava je njun dom. Nekatere med njimi so našle svoje mesto tudi na Radenski Naturelle v 0,33-litrskem pakiranju, namenjenem predvsem otrokom.

Mlajše generacije lahko tako skozi ilustracije spoznavajo živalske prebivalce lokalnega okolja, s tem pa blagovna znamka ne nagovarja le k hidraciji, ampak tudi k večji povezanosti z naravo in razumevanju pomena ohranjanja biodiverzitete.

»Živali so naši letošnji vplivneži, saj najbolj verodostojno pripovedujejo zgodbo o čisti naravi, kjer živijo. Tudi Radenska Naturelle izvira iz tega območja, kjer je zaščitena s skoraj neprepustnimi glinenimi plastmi začela nastajati že pred 12.000 leti,« pravi Ajda Keuschler.

Bioblitz Radenci, 2025 FOTO: Radenska

Ko naslednjič posežemo po steklenici Radenske Naturelle, tako ne posežemo le po vodi, ampak tudi po zgodbi okolja, kjer narava še vedno diha v svojem ritmu – skupaj z vsemi svojimi prebivalci.

