Pozor, žabe so na cestah

FOTO: Pomagajmo žabicam

»Cerkniške dvoživke so spet krenile na pot,« sporočajo iz Notranjskega parka. Prve se začnejo seliti rjave žabe , sledijo jim krastače in sekulje. A žal večini ne uspe prispeti do cilja.Prečkati morajo namreč eno najbolj črnih žabjih točk v Sloveniji – regionalno cesto med Martinjakom in Grahovim. Notranjski regijski park vse voznike zato opozarja in prosi, naj ob vožnji po cerkniški regionalki na odseku Martinjak – Grahovo vozijoprevidno, če že ne počasneje, vsaj po predpisani hitrosti 70 kilometrov na uro, in se, če je to seveda mogoče zaradi prometne varnosti, malim bitjem na cesti izognejo.V času najbolj množične selitve se bo ekipa Notranjskega regijskega parka pridružila skrbnim in požrtvovalnim prostovoljcem, ki v svojem prostem času v večernih urah žabice, ki leno prečkajo prometno cesto in se na njej rade ustavijo, ročno pobirajo in nosijo na varno. Prostovoljci , ki bi bili veseli družbe, so na delu tudi v številnih drugih krajih.Dvoživke so izjemno koristne živali in imajo znotraj ekosistema zelo pomembno vlogo. So namreč plenilci, prehranjujejo se predvsem z žuželkami, ki so ljudem izjemno nadležne (denimo ličinkami komarjev) in s tem redčijo njihovo populacijo. Obenem so pomemben vir hrane za druge živali, kot so ptice, vidre in ribe. Imajo pomembno vmesno vlogo v ekosistemu – skrbijo, da kroži energija v ekološkem zemeljskem ciklu. Če izgine taka skupina, ki ni na vrhu prehranjevalne lestvice, bi se v zmernem časovnem pogledu zgodila katastrofa, saj bi se del prehranjevalnega kroga sesul, pojasnjujejo v Notranjskem parku.