Preboj na Cop 30 že danes?

Brazilsko predsedstvo podnebne konference v Belému (Cop 30) je očitno odločeno, da bo že danes doseglo politični dogovor držav o ključnih perečih vprašanjih, med drugim o sprejetju načrta za prehod od uporabe fosilnih goriv. Danes je v Belém znova prišel brazilski predsednik Luis Inacio Lula da Silva, ki je ob začetku pogajanj nakazal naklonjenost takšnemu načrtu. Včeraj je predsedstvo Cop 30 objavilo prvi osnutek dokumenta Mutirão, za poimenovanjem katerega se skriva navezava na koncept povezovanja za dosego skupnega cilja, ki mu sledijo brazilska domorodna ljudstva. V njem je nanizalo široko paleto možnosti glede štirih ključnih vsebinskih vprašanj, ki zaradi različnih stališč držav niso del uradnega dnevnega reda konference. Eno od ključnih vprašanj je odziv na dejstvo, da posodobljeni ...