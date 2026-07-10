Pred dopusti zaradi požarov pozivajo k prijavi v sistem

Belgijsko zunanje ministrstvo je državljane, ki se odpravljajo v tujino, pozvalo, naj se zaradi povečane nevarnosti gozdnih požarov pred odhodom prijavijo v sistem Travellers Online.

Poziv so objavili po izbruhu požarov v več evropskih regijah. Prek sistema lahko belgijski potniki sporočijo ministrstvu podatke o poti in kontaktne podatke, kar oblastem ob naravni nesreči, izrednih razmerah ali nenadnem poslabšanju varnostnih razmer omogoča hitrejše obveščanje in vzpostavitev stika.

Ministrstvo svetuje potnikom, naj pred odhodom preverijo uradna potovalna priporočila za ciljno državo. Ta vsebujejo informacije o varnostnih tveganjih in morebitnih previdnostnih ukrepih.

Požari so v vročini pogostejši. Gori v Španiji, Franciji in več drugih državah. Ogenj in dim lahko onemogočita zračni in kopenski promet. FOTO: Matthieu Rondel/AFP

Če bi med njihovim bivanjem izbruhnil požar, naj pozorno spremljajo razmere ter upoštevajo navodila lokalnih oblasti, zlasti odredbe o evakuaciji, cestne zapore in omejitve dostopa do ogroženih območij.

Travellers Online je storitev belgijskega zunanjega ministrstva, namenjena vsem Belgijcem, ki potujejo v tujino, ne glede na cilj potovanja.