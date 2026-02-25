Pred revolucijo v ravnanju z odpadki

Ustavno sodišče je junija 2022 zadržalo več členov zakona o varstvu okolja, ki bi v sistem ravnanja z odpadki uvedli neprofitnost in eno družbo na en tok odpadkov. Letos pa je odločilo, da ti členi niso v nasprotju z ustavo. Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (Mope) so zadovoljni s to odločitvijo in napovedujejo, da bodo načelo ene družbe na en tok odpadkov zagovarjali v vseh nadaljnjih postopkih. Odločitev pomaga tudi pri uredbi o embalaži, ki mora začeti veljati do 12. avgusta.

Pobudniki ustavne presoje so zatrdili, da bi sprememba narave dejavnosti iz tržnogospodarske v neprofitno pomenila najvišjo stopnjo omejevanja trga. Skupaj s tem, da je za posamezno vrsto odpadkov (odpadna embalaža, sveče, gume, električna in elektronska oprema in drugo) predvidena le ena družba, je to najmočnejši poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude, so zatrdili.

Vlada pa je zatrdila, da namen ureditve sistema razširjene odgovornosti proizvajalcev (PRO) naj ne bi bilo komercialno trženje proizvodov in storitev ter poslovanje organizacij z namenom pridobivanja dobička, temveč doseganje okoljskih ciljev glede recikliranja odpadkov.

»Pozdravljamo odločitev ustavnega sodišča, ki je potrdilo, da ureditev sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti, kot jo predvideva zakon o varstvu okolja (ZVO-2), vključno z možnostjo enega sistema oziroma ene organizacije za posamezen tok odpadkov, ni v neskladju z ustavo. Takšno rešitev je v postopku ustavne presoje zagovarjala tudi vlada, saj ocenjujemo, da je zasnovana v javnem interesu – za zagotovitev preglednega, stabilnega in učinkovitega sistema ravnanja z odpadki,« zdaj pravijo na Mopeju.

Dodajajo, da bo ministrstvo argument ene organizacije zagovarjalo tudi v nadaljnjih postopkih. »Ob tem se zavedamo, da bodo potrebni dodatni pogovori s proizvajalci, saj je pomembno, da vsi deležniki prepoznajo svojo vlogo in odgovornost pri zagotavljanju javnega interesa varstva okolja,« pravijo. Čeprav ustavno sodišče ni določilo roka za izdajo podzakonskega predpisa iz osmega odstavka 34. člena ZVO‑2, bo Mope nemudoma pristopil k pripravi potrebnih podzakonskih aktov.

Vlada mora po tem odstavku predpisati skupna pravila za izvajanje sistema PRO, ki vključujejo podrobnejšo vsebino skupnega načrta, način dokazovanja izpolnjevanja pogojev, vsebino splošnega akta telesa in merila za izbiro oseb, ki bodo za organizacijo izvajale zbiranje in postopke priprave odpadkov iz proizvodov za končno predelavo ali odstranjevanje v prihodnjem koledarskem letu in vsebino letnega poročila organizacije in način njenega poročanja.

Čaka tudi embalaža

»Odločitve ustavnega sodišča kot najvišjega varuha ustave ni primerno komentirati. Njegove odločitve je treba spoštovati in v nadaljevanju iskati rešitve, ki bodo z njimi skladne,« pravi Sebastijan Zupanc, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva.

»V zbornici pozdravljamo, da je ustavno sodišče končno sprejelo odločitev, na katero smo čakali več kot tri leta, kakršnakoli že je. V tem obdobju je bilo zaradi zadržanja veljavnosti nekaterih določb zakona o varstvu okolja v Sloveniji onemogočeno dokončanje prenosa določil evropske direktive o odpadkih v nacionalni pravni red, kar bi moralo biti izvedeno že leta 2023,« opozarja Zupanc.

Kako so odločali Na Mopeju so novelo ZVO-2 pripravili že leta 2021, dokaj hitro pa so nasprotniki monopolizacije ravnanja z odpadki na ustavno sodišče poslali zahtevo za oceno ustavnosti zakona. Ustavno sodišče je več členov o razširjeni odgovornosti proizvajalcev zadržalo junija 2022. Samo ni smelo odločati, ker gre za vprašanje poenotene razlage prava EU, zato so aprila 2023 na sodišče EU poslali deset vprašanj. To je odgovorilo julija lani, ustavno sodišče pa je svojo odločitev objavilo januarja letos.

Zdaj pričakuje, da bo Mope v najkrajšem času pripravil nujno potrebne podzakonske akte, povezane s proizvajalčevo razširjeno odgovornostjo za posamezne tokove odpadkov. »Posebej nujna je ureditev na področju odpadne embalaže, kjer mora zaradi veljavnosti evropske uredbe o embalaži in odpadni embalaži sistem polne odgovornosti začeti delovati najpozneje 12. avgusta letos,« pravi Zupanc.

Razmeroma majhnih količin embalaže (ali drugega toka odpadkov) ni smotrno deliti na šest ali sedem družb. FOTO: Dejan Javornik

V zbornici še poudarjajo, da je pravočasna ureditev področja ključna za stabilno delovanje sistema ravnanja z odpadki ter izpolnjevanje obveznosti Slovenije do Evropske unije. Slovenija bi rada imela sistem, ki bi bil nekoliko bolj prijazen do proizvajalcev embalaže. A kaže, da bo roke težko ujeti.

Mnogi so skeptični, da bo novi sistem za embalažo zaživel še letos. Ne nazadnje mora 212 občin podpisati nove sporazume o ravnanju z odpadki, ki jih morajo potrditi tudi občinski sveti. Za eno družbo na en tok odpadkov pa je tudi sodišče EU lani predlagalo daljše prehodno obdobje.

Novi premislek

V družbi Interzero, ki je sodelovala pri vložitvi ustavne presoje, so do odločitve ustavnega sodišča pričakovano kritični. Kot ocenjujejo, odločitev vzbuja resno zaskrbljenost o spoštovanju prava EU. Od Mopeja pa pričakujejo, da bodo znova celovito premislili o prihodnosti trga upravljanja odpadkov.