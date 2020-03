Predlagani odstrel 30 volkov bi razsul volčjo populacijo

Sprejetje predloga novele zakona o interventnem odvzemu medvedov in volkov iz narave, ki ga je državni svet potrdil prejšnji teden, na naslednji stopnji v državnem zboru bi lahko ogrozilo vitalnost volčje populacije in odvrača od pravih ukrepov za zmanjšanje konflikta med človekom in velikimi zvermi, ki so preventivni, opozarjajo v društvu Dinaricum.



Predlog novele zakona predvideva odvzem 240 rjavih medvedov (220 z odstrelom) med majem in koncem aprila prihodnje leto ter 30 volkov med majem in koncem januarja prihodnje leto. Po zdaj veljavnem zakonu o interventnem odstrelu, ki je bil na hitro spisan in sprejet junija lani, potem ko je upravno sodišče ustavilo redni odstrel medvedov – redni odstrel volkov je bil s sodbo sodišča ustavljen že leta 2018 –, je bilo za odvzem predvidenih 200 medvedov (175 z odstrelom) in 11 volkov. Doslej je bilo ustreljenih 172 medvedov in štirje volkovi (sedem je bilo izgub).



Predsednik društva Dinaricum Rudi Kraševec komentira, da je predlagana kvota odstrela za medvedjo populacijo nekoliko manj tvegana – saj je populacija številčna, po zadnjih podatkih je lani pri nas živelo okoli tisoč medvedov –, a vseeno zelo visoka. Po drugi strani bi predlagana kvota za odvzem 30 volkov lahko ogrozila vitalnost volčje populacije, saj predstavlja kar tretjino vseh volkov, ki živijo pri nas. Upoštevati je treba tudi veliko naravno smrtnost volkov v prvem letu starosti in teritorialno vedenje volkov, ki pomeni znotrajvrstni nadzor številčnosti in preprečuje prenamnožitev. »Če bi bilo v kvoto zajetih vseh 14 reproduktivnih parov (iz 14 volčjih tropov, kolikor jih živi pri nas, op. p.), bi se populacija razsula,« pravi Kraševec.

Ni dokaza, da odstrel zmanjša škode

Nobena študija ne potrjuje, da se z odstrelom zmanjšajo škode, ki jih povzročajo volkovi. Nasprotno, odstrel lahko povzroči razpad tropov, zaradi česar se poveča tveganje napada volkov na rejne živali. Poleg tega se po besedah Kraševca s predlogom kvotnega odvzema odvrača pozornost od drugega pomembnega ukrepa upravljanja populacij medvedov in volkov, to je preventiva, ki vključuje široko paleto podukrepov, od preprečevanja dostopa do antropogenih virov hrane z nameščanjem medovarnih smetnjakov in kompostnikov do varovanja drobnice z električnimi ograjami, pastirji in pastirskimi psi …, spomni Kraševec.

Zakon bi na sodišču (najverjetneje) padel

Kvotni odvzem medvedov in volkov, ki ga je potrdil državni svet na predlog državnega svetnika Branka Tomažiča iz stranke SLS in predstavnika kmetijsko-gozdarske zbornice, bi povsem verjetno tudi padel na sodišču, saj ni izpolnjen pogoj, da ni druge zadovoljive možnosti, kot je odstrel. Na takšen razplet kažejo pretekle podobne sodbe, ki zahtevajo vpeljevanje preventivnih zaščitnih sredstev in bolj ciljni odstrel posameznih »konfliktnih« medvedov in volkov, še opozarja sogovornik. Rešitev vidi v ureditvi preventive in pravilniku o izrednih odvzemih živali, ki na določenem območju povzročajo ponavljajočo se škodo.



Kot neresnične označi vztrajne trditve, da se zaradi sodnega zadržanja rednega odstrela z volkom v preteklih letih ni upravljalo. Kljub zadržanju je bilo v zadnjih treh letih ustreljenih 32 volkov (brez križancev med volkom in psom), poudarja, in dodaja, da mora biti upravljanje strokovno in korektno, ter da ena sama (katerakoli) skupina prebivalstva ne sme imeti izključne pravice do odločanja, ali bodo medvedi in volkovi prisotni pri nas ter v kolikšnem številu.

Neuradno: odlok o odstrelu 700 medvedov v treh letih

Na okoljskem ministrstvu predlogu novele, ki ga je državni svet posredoval v zakonodajno proceduro v državni zbor, nasprotujejo, vendar ne morejo vplivati na njegov sprejem.



Predlog novele nesporno ni bil usklajen s strokovno skupino, ki v okviru ministrstva skupaj z interesno skupino od septembra lani pripravlja spremembo sistema upravljanja z medvedom in volkom. Skupini sta se nazadnje sestali prejšnji četrtek in petek ter obravnavali več točk. Predstavljeni so bili elementi za novo argumentacijo za kvotni odstrel rjavega medveda, ki sledi sodbi upravnega sodišča. Dogovorili sta se, »da bo argumentacija končana enem tednu in bo v primeru pozitivnih mnenj pristojnih zavodov (zavoda za gozdove in zavoda za varstvo narave) predstavljala podlago za izdajo odločbe za kvotni odvzem po uradni dolžnosti,« so pojasnili na ministrstvu.



Neuradno naj bi se nagibali k pripravi odloka o odvzemu za tri leta, ki predvideva odstrel 700 medvedov.

Neuradno: odstrel volkov le z izrednimi odločbami

Skupini sta obravnavali tudi smernico za odvzem volka iz narave. Na podlagi dodatnih pripomb članov interesne skupine bo izveden še en sestanek ožje delovne skupine, na katerem bodo pred objavo predelali še zadnje pripombe na smernico. Neuradno naj bi se skupini glede odstrela volkov nagibali k pravilniku o izrednem odvzemu določenih osebkov, ki povzročajo ponavljajočo se škodo.