Predlog prihodnje kmetijske politike še ni zrel za žetev

Evropsko računsko sodišče je opozorilo na več tveganj glede zasnove in izvajanja zakonodajnih osnutkov Evropske komisije o skupni kmetijski politiki (SKP) po letu 2027. Svari pred zakasnitvijo financiranja, negotovostjo glede končne višine sredstev za SKP in neenakopravno konkurenco med državami.

Glede na julija lani predstavljeni predlog Evropske komisije se bo SKP v obdobju 2028-2034 financirala iz enotnega evropskega sklada, v katerem bo okoli 865 milijard evrov. Prvič po letu 1962, ko je bila SKP vzpostavljena, ne bo samostojnega sklada zanjo, pač pa se bo financirala iz istega sklada kot kohezijska, varnostna in še nekatere druge politike. Države bodo morale za črpanje sredstev za financiranje teh politik iz sklada pripraviti nacionalne načrte. Druga bistvena novost predloga prihodnjega dolgoročnega proračuna, ki znaša skoraj 2000 milijard evrov, je odprava dvostebrne strukture SKP