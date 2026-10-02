Predlog zakona o zaščiti živali podaljšuje rejo v kletkah za šest let

Ministrstvo za kmetijstvo bo v kratkem v javno obravnavo poslalo predlog novele zakona o zaščiti živali, ki ga je pripravila strokovna delovna skupina, ki jo je imenoval minister Janez Cigler Kralj. Predlog novele glede na zdaj veljavni zakon zamika odpravo kletk v reji kokoši za šest let, s 1. januarja 2029 na 31. december 2034.

Pri kirurški kastraciji pujskov predlog še naprej predvideva obvezno anestezijo in analgezijo, a bi poseg lahko opravljali tudi rejci sami, če so za to ustrezno usposobljeni. Neusklajena različica predloga novele, ki se je pred kratkim pojavila na portalu e-demokracija, je predvidevala kirurško kastracijo s pomočjo anestezije in/ali analgezije.