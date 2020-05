FOTO:Prednost bi Velenju in Koroški prinesla železnica, ne cesta

Tretja razvojna os bo presegla rekorde v cenah za kilometer avtocest in hitrih cest, pravi strokovnjak za nizke gradnje in promet Peter Černigoj. Združene civilne iniciative spodnje Savinjske doline (ZCISSD) poudarjajo, da nočejo nikomur ničesar vzeti, dr. Primož Pipan iz ZRC SAZU pa opozarja, da bo predvidena trasa odrezala Velenje od jezer in pospešila odseljevanje sposobnih mladih.Po podatkih o cenah kilometra avtocest in hitrih cest je največ stala avtocesta na odseku čez Trojane, 25 milijonov evrov, povprečen kilometer drugih avtocest pa je stal devet milijonov evrov. Posebna zgodba je predor Šentvid, ki je po vseh aneksih ...