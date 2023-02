Prednost dobivajo sončne elektrarne in polnilnice

V nadaljevanju preberite:

Slovenija ima le 1,3 odstotka avtomobilov na alternativna goriva, le tretjina od teh pa je povsem električnih. Zato bo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (Mope) jutri v vladno obravnavo dalo zakon o infrastrukturi za alternativna goriva, ki predvideva več polnilnic in več denarja za podpore. Ob tem Slovenija ne dosega dogovorjenega deleža obnovljivih virov energije v končni rabi, zato je treba pospešiti umeščanje sončnih in vetrnih elektrarn v prostor.

Promet pri nas povzroča nadpovprečen delež emisij, onesnažuje okolje, poleg tega je eden največjih porabnikov energije. Slovenija potrebuje celovito zakonodajo za vzpostavitev infrastrukture in sistemske mehanizme, ki bodo zagotovili postavitev ustrezne mreže polnilnic, zlasti hitrih ob avtocestah in v mestih. Hkrati bo treba urediti preskrbna mesta za vodik, poleg tovornega prometa naj bi ga uporabljala tudi ladje in letala.