Predolgo iskanje odgovornih za požare

Ljubljana – Na policiji pravijo, da vsak požar, ne glede na vrsto objekta, obravnavajo kot sum storitve uradno pregonljivega kaznivega dejanja, zato se začne tudi kriminalistična preiskava. Pri požarih v industrijskih obratih je pridružen sum požiga in povzročitve splošne nevarnosti, kar sta prav tako kaznivi dejanji. MOL čaka na izvršbo, ki sledi tožbi iz leta 2011.O požarih v skladiščih odpadkov je precej razširjeno mnenje, da je to način, da se podjetja, ki so že prejela denar za prevzem odpadkov, izognejo stroškom, ki nastanejo pri njihovem izvozu ali ustrezni predelavi. Ti stroški so v času zaprtja mej še zrasli ...