Prehranske smernice bodo začeli pisati znova

Potem ko je kmetijski minister Janez Cigler Kralj kot eno prvih potez po prevzemu funkcije umaknil prehranske smernice, ki so nastale v mandatu Golobove vlade, je v začetku septembra napovedal pripravo novih. Zanje bi lahko bil pristojen Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z drugimi resorji, pod okriljem katerega so nastale tudi veljavne smernice.

Za prehransko politiko je sicer pristojno ministrstvo za zdravje, vendar se je ministrstvo za kmetijstvo v zgodbi z umaknjenimi prehranskimi smernicami, ki jih je pripravila ožja delovna skupina v okviru strateškega sveta za prehrano – leta 2022 ga je ustanovil nekdanji premier Robert Golob –, znašlo po tem, ko je nekdanja ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel januarja letos koordinacijo smernic prenesla na ta resor. Po naših informacijah bi se to lahko zgodilo zato, ker je ministrstvo za zdravje s potrditvijo smernic zavlačevalo. Zakaj, ni znano. Uradno je pojasnilo, da zaradi neusklajenosti med njihovimi pripravljavci in NIJZ čaka na dodatno strokovno presojo WHO, čeprav je ta organizacija sodelovala na dveh mednarodnih posvetih o smernicah.