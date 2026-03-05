Prekinitvi pogodb Hoferja so najbolj izpostavljene mlekarne

Nemški diskontni trgovec Hofer z ukinjanjem izdelkov priznanih blagovnih znamk in zamenjavo z izdelki lastnih – trgovskih – znamk še odločneje postavlja pravila igre v trgovini z živili. Tisti dobavitelji, ki pristanejo, da bodo razvijali blagovno znamko skupaj s Hoferjem – če jim ta sploh ponudi sodelovanje –, bodo ostali, drugi bodo morali oditi.

Hofer lahko zaradi povečevanja deleža izdelkov lastnih blagovnih znamk – ti že zdaj predstavljajo 90 odstotkov redne ponudbe – prekine oziroma omeji sodelovanje z več slovenskimi agroživilskimi podjetji, je potrdil varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Branko Ravnik. Na vprašanje, ali držijo navedbe, da so prekinili sodelovanje z več slovenskimi dobavitelji, Hofer ni odgovoril.