Preložitev pravil o metanu: Bruselj popušča lobijem, računi ostajajo isti

Evropska komisija je po pritisku industrije fosilnih goriv, ZDA in nekaterih evropskih držav predlagala enoletni odlog roka, do katerega morajo uvozniki nafte in plina iz držav zunaj EU izkazati skladnost z evropskimi pravili o metanu. Komisija meni, da bi odlog lahko »sprostil« pritisk na energetske trge ter posledično znižal cene nafte in plina. Okoljevarstveniki po drugi strani opozarjajo, da to ne bo zmanjšalo energetske draginje, in Bruselj obtožujejo, da energetsko varnost in konkurenčnost izkorišča za upravičevanje slabitve zelenega dogovora.

Prvotno je bilo predvideno, da morajo uvozniki fosilnih goriv v EU do januarja prihodnje leto dokazati, da imajo njihovi dobavitelji vzpostavljene sisteme za spremljanje in poročanje o izpustih metana, ki so enakovredni sistemom, ki jih zahteva evropska zakonodaja. Predlagane spremembe bi uvoznikom dale več časa za uskladitev z evropskimi pravili. Zahteva bi se začela uporabljati leta 2028, prvo poročilo in dokazilo o skladnosti pa bi morali uvozniki predložiti do 31. maja leta 2029 za dobave iz preteklega leta.