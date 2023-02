Premog se ne vrača, ugotavljajo okoljevarstvene skupine

V nadaljevanju preberite:

V EU so države po ruski invaziji na Ukrajino napovedale zagon 40 termoelektrarn na premog, zares pa so jih zagnale 26 in še te so delale z 18 odstotkov moči. Poraba premoga je tako zrasla za 28 teravatnih ur (TWh), vendar je še bolj zrasla proizvodnja sončnih in vetrnih elektrarn, letos pa tudi proizvodnja nukleark in hidroelektrarn ne bo tako majhna kot lani.

Na dogodku z naslovom Ali se premog vrača?, ki ga je pripravila organizacija CEE Bankwatch, so predstavniki Emberja, E3G in drugih zatrdili, da se to ne dogaja, so pa odločitve nekaterih držav vsaj dvomljive.