Prepovedani pesticidi se vrnejo z eksotičnim sadjem

Evropska zakonodaja o pesticidih velja za najstrožjo na svetu, a kljub temu ni dovolj stroga za zagotovilo, da prepovedani pesticidi ne bodo pristali v naši prehrani. To je mogoče zaradi hipokrizije EU, ki agrokemičnim podjetjem dovoljuje proizvodnjo doma prepovedanih pesticidov in njihov izvoz v države s šibkejšo zakonodajo. Domov se ti pesticidi vrnejo s hrano, ki jo tam pridelajo.Nevladna organizacija PAN Europe je v analizi, ki temelji na podatkih iz monitoringa ostankov pesticidov v hrani, ki so jih leta 2018 opravile države članice EU, pokazala, da so bili v 5811 vzorcih hrane, ki predstavljajo 6,2 odstotka odvzetih vzorcev, ...