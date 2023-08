Prevaljčani bodo še več tednov brez vodovoda

Na Prevaljah je po ujmi, ki je trajala od petkovega večera, stanje katastrofalno: ostali so brez vodovoda za Prevalje, odneslo je več mostov in cest, Slovenijo in ves svet pa je obšla podoba hiše v reki, za katero se skriva tragična zgodba družine Fužir: narasla reka Meža jim je odnesla hišo, moški del družine pa je ostal odrezan na desnem bregu.

Aljaž Pori, poveljnik Gasilske zveze Mežiške doline, je včeraj opisal trenutno situacijo na Prevaljah: »Na nogah smo že peti dan, vodo črpajo, kjer zaliva podtalnica. Odstranjujemo mulj in pomagamo občanom pri sanaciji.« Samo iz Prevalj je aktiviranih 200 gasilcev, posledice ujme pa pomagajo odstranjevati tudi gasilci iz vse Slovenije ter veliko prostovoljcev, Slovenska vojska je aktivna že od petka, število aktivnih vojakov se povečuje.

Vse to je vidno na domovih v središču Prevalj, kjer je višina mulja še vidna pol metra visoko na živi meji; ljudje se borijo z blatom, ki ga toplo vreme suši, in s kopicami odpadkov iz kleti.

Kljub vsemu optimizem

Župan Prevalj Matija Tasič pravi, da je kljub izčrpanosti optimističen: »Ko vidiš toliko ljudi, ki pomagajo, da se stvari premikajo, je to tisto, kar ti da moč.« Zaradi poškodovanih vozišč in industrijske cone se marsikdo še zlepa ne bo mogel vrniti v miren vsakdan. Tasič opozarja, da bo potrebna pomoč države. Poudaril je hitro sosedsko pomoč iz Avstrije: »Nismo čakali na meddržavne dogovore, ampak smo s sosedi stopili v stik že v petek. Stvari so nam dostavljali, tudi za Črno na Koroškem. Zdaj prihaja še mehanizacija, pripravljeni so nam pomagati.«

Ker so ostali brez vodovoda, se Tasič zaveda nevarnosti za zdravje.« Kemična stranišča so že postavljena, načrtujejo še postavitev sanitarnih blokov za tuširanje: »Potreben bo nov vodovod, zdaj iščemo najbližjo točko, do katere pride neonesnažena voda, da od tam poskusimo iskati rešitve.« Čeprav imajo nekateri vodo v ceveh in pipah, pa ni pitna, opozarja Tasič: »Vodo je treba prekuhavati ali piti ustekleničeno. Prekuhavanje je tam, kjer teče, nujno; ponekod teče rjava, ta je primerna samo za sanitarije.«

Voda je odnesla brežino in vodovod, sanacija bo dolgotrajna. FOTO: Dejan Javornik

Iščejo rešitve

Brez domov je ostalo okoli deset družin, ki pa jih občina ne bo pustila pod milim nebom: »Začasne rešitve imamo, dolgoročne bomo poiskali.« Občina namerava pomagati tudi materialno, a pomoči potrebnih je ogromno: »Imeli smo skoraj 200 poplavljenih, ki imajo zdaj zidove, drugo pa je neuporabno, zamuljeno. Ti ljudje bodo praktično brez vsega premoženja.« Ne pozabi omeniti zalite industrijske cone, kjer si ljudje ne bodo mogli jutri znova služiti kruha.

V hiši Fužirjevih, ki jo je odnesla voda, je ženski del družine zapustil hišo, oče in sin pa sta se umaknila k sosedu v višje ležečo hišo, preden je njihova hiša uničena obstala v strugi Meže. Že pred tem je voda dosegla pol metra v spodnji etaži, pripoveduje stanovalka Katka Fužir: »V petek opolnoči smo sčistili ter zaščitili vsa vrata s folijo in vrečami s peskom.« V sobotnem dopoldnevu je voda skozi reže znova zalivala hišo, a to ni bila najhujša težava: »Tu je grozno spodjedalo zemljo, vedno širše je uhajalo, ko pa je polomilo ograjo blizu hiše, smo vedeli, da jo je treba zapustiti.«

Kanadski prijatelji njene hčere so na spletni platformi GoFundMe že začeli zbirati pomoč; v prvih dveh dneh so zanje zbrali več kot 27 tisoč evrov, smo izvedeli v času zaključka naše redakcije. Podobe slovenske naravne katastrofe so ganile ljudi po vsem svetu.