Preveč ugodna e-mobilnost krči trajnostno mobilnost

Slovenija ima precejšnje težave s prometom, na cestah neprestano nastajajo zastoji, nadpovprečno veliko je emisij toplogrednih plinov. Tudi zato je v načrtu elektrifikacija prometa, a nove raziskave na Norveškem, kjer je 97 odstotkov novih avtomobilov električnih, opozarjajo, da to ni nujno idealna rešitev. Kot namreč ugotavljajo, se je avtomobilski promet povečal, delež poti, opravljenih peš, s kolesom ali z javnim prevozom, pa se je zmanjšal. Spodbude v Sloveniji sicer še zdaleč ne dosegajo spodbud v nekaterih drugih državah, zlasti pa ne norveških.