Previsoke temperature in premočno taljenje ledu

Letošnje leto na Antarktičnem polotoku na zahodnem delu najjužnejše celine beležijo najvišje temperature v zadnjih treh desetletjih, so sporočili z univerze v Santiagu de Chile. Med januarjem in avgustom so bile temperature na najbolj iztopajočem polotoku Anarktike od dve do tri stopinje Celzija višje nad običajnimi vrednostmi.



Medtem pa se je na severu v arktičnem morju to poletje količina ledu skričila na drugo najmanjšo količino v 42-letni zgodovini meritev, opozarjajo ameriški znanstveniki. Po njihovih besedah gre za neizpodbiten dokaz negativnih vplivov podnebnih sprememb.



Led v morju na Arktiki se poleti tali in pozimi obnavlja, vendar natančni satelitski posnetki, ki jih beležijo od leta 1979, kažejo, da se ga več stali kot obnovi.



Kot je pokazala raziskava Državnega podatkovnega centra za sneg in led, ki deluje v okviru Univerze v Boulderju, je bila najmanjša letošnja količina ledu dosežena 15. septembra, ko je znašala 3,74 milijona kvadratnih kilometrov.



»Na severu smo priča noremu letu. To je druga najmanjša količina v zgodovini meritev,« je opozoril direktor centra Mark Serreze. Kot je dejal, smo na poti k poletju na Arktiki povsem brez ledu, letošnje leto pa je dalo temu prehodu močan pospešek.

​

Taljenje ledu na morju sicer neposredno ne povzroča zviševanja gladine oceanov, saj je ta led že v vodi. Vendar pa manjša količina ledu poveča količino sončnega sevanja, ki ga sprejme morje. To se zaradi sevanja segreva.