Pri jedrski energiji smo premalo ambiciozni

Če lahko zapišejo v uradne dokumente, da bomo leta 2033 lahko kupili sintetični plin ali da bomo leta 2030 imeli na voljo poceni zeleni vodik, lahko rečemo tudi, da znamo zgraditi jedrsko elektrarno, pravi Jan Malec iz IJS. Kot dodaja, smo tako elektrarno zgradili že v 70. letih prejšnjega stoletja in dokazali, da se to da.

Jedrska tehnologija je eden največjih in najpomembnejših izumov človeštva, opozarja Malec. Najprej je človeštvo spremenil ogenj, potem je prišla industrijska revolucija in z njo fosilna goriva. S temi smo se razvijali brez večjih omejitev najmanj dvesto let. Zdaj pa so drugi časi, fosilna goriva bo treba opustiti, ves svet pa bi rad imel standard zahodnega sveta. Rešitev je jedrska energija. Jedrsko gorivo je zelo energijsko gosto in ga ni mogoče zamenjati z ničimer drugim – ena paleta urana da toliko energije kot tisoče vlakov premoga, in to brez emisij.