Pri nas stare kripe odpišemo, v Bosni z njimi zaslužijo

Evropski jug je za bogatejše in bolje okoljsko ­ozaveščene predele stare celine že dolgo odlagališče za staro in odsluženo tehnologijo vseh vrst. Balkan, zlasti Bosna in Hercegovina, je kraj, kamor za lastno zdravje večno zaskrbljeni bogati Evropejci zelo radi pripeljejo odslužene stvari. Kogar pot zanese na magistralne ceste v BiH, težko zgreši prizore nagrmadenih starih vozil ob njih, kjer je mogoče od lastnikov avtoodpadov poceni kupiti katerikoli avtomobilski del. Medtem ko se uvoz rabljenih avtomobilov v to revno balkansko državo že leta povečuje, natančnega števila obratov za reciklažo uničenih avtomobilov v BiH ne pozna nihče.