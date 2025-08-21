Pri Umagu močno neurje s točo, za Primorsko oranžno opozorilo (VIDEO)

Območje Umaga na severozahodu Istre je v sredo zvečer zajelo močno neurje, ki jo je mestoma spremljala toča v velikosti orehov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Med nevihto je prišlo do poplavljanja ulic, poročil o večji materialni škodi za zdaj ni.

Nenadna sprememba vremena je v sredo nad dele hrvaške Istre prinesla močno deževje, ponekod pa tudi točo, zaradi česar so domačini in številni turisti iskali zavetje.

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je zaradi nevarnosti neurij z močnimi sunki vetra ter urbanih in hudourniških poplav tudi za danes izdal rdeče opozorilo za območje Istre in Kvarnerja.

Nevihtno vreme na jadranski obali je v manjši meri napovedano tudi za petek.

Dokončno osvežitev bo ta teden prinesel niz vremenskih motenj pod vplivom hladne fronte, zaradi katerih bodo nevihte nastajale predvsem nad severnim Jadranom, veter južnih smeri pa jih bo nosil tudi proti notranjosti države.

Zaradi nevarnosti močnih neviht za Primorsko oranžno opozorilo

Za Primorsko je za danes v drugem delu noči in do popoldneva izdano oranžno vremensko opozorilo. Možne bodo namreč nevihte z lokalno močnejšimi nalivi s točo, močnejšimi piši vetra in udari strel, opozarja agencija za okolje. Čez dan lahko kakšno krajevno neurje nastane tudi drugod po Sloveniji, so dodali meteorologi.

Drugod po Sloveniji se bo ponoči ozračje po napovedih medtem prehodno nekoliko umirilo. Proti jutru bodo padavine z nevihtami nato zajele zahodni del Slovenije in se širile proti osrednjim krajem. Jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj Celzija.

Samodejna postaja Otlica je včeraj v 30 minutah zabeležila 20,1 mm padavin.

Čez dan bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, deloma nevihtami. Manj jih bo v vzhodnih krajih. Možni bodo krajevni nalivi in vetrovni sunki. Popoldne bodo padavine ponekod prehodno ponehale.

Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 25, v južni Sloveniji do 27 stopinj Celzija, še napovedujejo na agenciji za okolje.