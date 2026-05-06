Pri Umagu našli domnevno ustreljenega delfina

Na hrvaški obali so v torek v naselju Bašanija pri Umagu našli truplo delfina v razpadajočem stanju. Policija sumi, da ga je nekdo ustrelil, zato so napovedali vložitev kazenske ovadbe proti neznanemu storilcu.

Policija je obvestilo o poginulem delfinu prejela v torek zjutraj. Po prihodu na kraj dogodka so ugotovili, da je na telesu delfina poškodba, ki je podobna rani, nastali zaradi uporabe strelnega orožja, so danes sporočili z istrske policijske uprave.

O dogodku so obvestili pristojno ministrstvo za varstvo okolja in zeleni prehod, ki je prevzelo nadaljnjo skrb za žival.

Na zavodu za veterinarsko patologijo bodo po navedbah policije opravili izvedensko preiskavo poškodb in poskušali ugotoviti natančen vzrok smrti. Policija pa bo zaradi suma kaznivega dejanja ubijanja in mučenja živali podala kazensko ovadbo proti neznanemu storilcu.