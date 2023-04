Prihaja pošiljka snega, ki bo omejena na višje kraje

Danes bo oblačno in deževno, v višjih krajih bo snežilo. Meja sneženja bo sprva nad okoli 1400 metri nad morjem, a se bo čez dan od severa spuščala in bo zvečer ob močnejših padavinah na nadmorski višini med 500 do 800 metri, napoveduje Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso).

»Pošiljka bo omejena na višje kraje. Največ snega bo na območju Julijskih Alp in Karavank, deloma Kamniško-Savinjskih Alp. Nad višino 1200 metrov ga lahko zapade od četrt do pol metra. Malce nižje bo sneg bolj južen, zato se v centimetrih verjetno ne bo tako zelo poznalo,« je za Delo pojasnil meteorolog Brane Gregorčič.

Kot je dodal, bo snežilo nekje do višine 800 metrov, zvečer morda tudi kakšnih sto metrov nižje. V nižinah snega verjetno ne bo, razen v Ratečah (od Mojstrane proti Kranjski Gori in Ratečam), mogoče tudi v Zgornjesavski dolini, a na Jesenicah ne več. »Morda bo sneg tudi v Bohinju, če bo dovolj močna intenziteta padavin. Ponoči lahko v nižinah sneg zapade tudi na Notranjskem. Sneg se v nižinah ne bo obdržal, v gorah se lahko obdrži nekaj časa,« je pojasnil Gregorčič.

FOTO: Tina Horvat

Nevarnost snežnih plazov

Zaradi snega v goratem svetu bo povečana nevarnost snežnih plazov. »V gorah bo treba biti previden: nevarnost plazov bo nekje med tretjo in četrto stopnjo, nad 1800 metri verjetno četrte stopnje, ker bo sneg suh, nižje pa se bo bolj sprijel s podlago,« je opozoril Gregorčič.

Dodal je, da je, če se odpravimo na območje, kjer je na cesti sneg, treba imeti zimsko opremo. Po nižinah teh težav verjetno ne bo.

Danes bo v goratem svetu severozahodne in severne Slovenije močno snežilo. Nad višino okoli 800 metrov bo do noči lahko zapadlo od 25 do 50 centimetrov snega. Povečala se bo nevarnost snežnih plazov, opozarja Arso.

Aprilsko vreme, bolj pomladnih temperatur še ni na vidiku

V aprilu sicer poleg današnje dodatne pošiljke snega ne pričakujejo, bo pa vztrajalo aprilsko vreme. »V višinah bo hladen zrak, kar pomeni, da bodo izpolnjeni pogoji za nastanek ploh ob razmeroma močnem soncu. Vreme bo tipično aprilsko, brez posebne toplote. Dnevne temperature bodo med 10 in 15 stopinjami Celzija, ponekod kakšno stopinjo več. Jutranje temperature ne bodo zelo nizke, zato slane ali pozebe ne bo. Jutranje temperature bodo v prihodnjih desetih dneh od 1 do 6 stopinj Celzija.«