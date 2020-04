Prihajajo arktična poletja brez ledu

Led izginja že od leta 1979

Če ne bomo ukrepali proti podnebnim spremembam, ledolomilci na Arktiki ne bodo več potrebni. FOTO: Reuters

Led bi lahko izginil tudi pozimi

Za zdaj led še vedno prekriva velik del morja na območju Arktike. FOTO: Lucas Jackson/Reuters

Če se izpusti toplogrednih plinov na Zemlji ne bodo bistveno zmanjšali ali celo ustavili, bo območje Arktike poleti brez ledenega morskega pokrova že pred letom 2050, kar bi lahko imelo usodne posledice za nekatere živalske vrste in bi pospešilo nastajanje ekstremnih podnebnih pojavov, v najnovejši raziskavi trdijo znanstveniki enaindvajsetih raziskovalnih inštitutov z vsega sveta. O študiji, ki so jo objavili v znanstveni reviji Geophysical Research Letter, danes poroča The Guardian.Zdaj je morje na severnem tečaju in na območju Arktike še vedno skozi vse leto prekrito z ledom. Velikost ledenega morskega pokrova se sicer poleti zmanjša, pozimi pa poveča, a led skozi vse leto omogoča preživetje nekaterim na to prilagojenim živalskim vrstam, kot so severni medvedi in tjulnji. Toda zaradi podnebnih sprememb se je povprečna površina ledu na Arktičnem morju od leta 1979 že zmanjšala za štirideset odstotkov, volumen ledu pa celo za sedemdeset odstotkov. A zadnja študija napoveduje, da utegnejo podnebne spremembe že pred letom 2050 povzročiti arktična poletja brez ledu na morju. V tem primeru bi bili severni medvedi močno ogroženi, saj se prehranjujejo predvsem z lovom tjulnjev na zaledenelem morju. Ker bi bilo manj ledu in več temne vodne površine arktičnega morja, pa bi območje Arktike vpijalo več sončne toplote in proces segrevanja bi se še pospešil. To bi povzročilo hitrejše spreminjanje podnebja po vsem svetu, taljenje ledu pa bi ogrozilo veliko prebivalcev, ki živijo v obalnih območjih.Presenetljiva ugotovitev študije je, da bodo že pred letom 2050 vsaj občasno nastopila arktična poletja brez ledu na morju ne glede na to, kako bo človeštvo ukrepalo proti globalnemu segrevanju, pravi eden od sodelujočih v raziskaviiz meteorološke službe Velike Britanije. Razlika bo le ta, da bo v primeru neukrepanja poletni arktični led izginjal redno vsako leto, v primeru ukrepanja za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov pa samo občasno.Še bolj presenetljiva in pretresljiva pa je ugotovitev, da bi lahko led na arktičnem oceanu izginil tudi pozimi, če bi po svetu še naprej izpuščali velike količine ogljikovega dioksida. »Starejše raziskave takšne možnosti niso nakazovale, zato je to presenečenje tudi za nas. Izginjanje zimskega arktičnega ledu bi bilo katastrofalno in verjetno bi bilo usodno vsaj za severne medvede,« pravi Blockley.