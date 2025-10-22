Pritisk za odstrel medvedov se stopnjuje – NSi za sklic nujne seje

Pred odločitvijo upravnega sodišča glede zadržanega kvotnega odstrela medvedov – glavna obravnava bo 6. novembra – se pritisk za odstrel medvedov zaostruje. Poslanska skupina NSi na temo medvedov zahteva sklic skupne nujne seje odborov DZ za infrastrukturo, okolje in prostor ter odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na temo medvedov. Vsebino zahteve bo na današnji novinarski konferenci predstavila poslanka Vida Čadonič Špelič.

Prejšnji teden so strokovnjaki z Univerze v Ljubljani na novinarski konferenci opozorili, da se upravljanje medveda oddaljuje od znanosti in stroke. Poleg tega so pobudniki peticije za vrnitev strokovnega upravljanja medveda z Rakitne ministrstvu za naravne vire in prostor predali več kot 4000 podpisov.

Ministrstvo za družbeni dogovor

Na ministrstvu so v sporočilu za javnost zapisali, da vse odločitve temeljijo na strokovnih mnenjih in znanstvenih podatkih, hkrati pa se trudijo, da bi »dosegli družbeni dogovor tudi s tistim delom naše družbe, ki odstrelu nasprotuje«. Hkrati z zbiranjem podpisov za odstrel medvedov so peticijo proti odstrelu in »sistematičnemu izkoriščanju« medveda zagnali v društvu Alpe Adria Green.

Na ministrstvu so napovedali, da bodo v kratkem sklicali sestanek z župani občin, kjer je prisotnost medveda najpogosteje opažena, na pogovor pa bodo povabili tudi predstavnike podpisnikov peticije z Rakitne.

Kot smo poročali v Delu, je ministrstvo pri tujih raziskovalnih institucijah preučilo možnost sterilizacije medvedov, ki je bila ena od predlaganih alternativnih rešitev odstrelu med zagovorniki pravic živali. Prvi odzivi po navedbah ministrstva kažejo, da se ta metoda ne uporablja pri zavarovanih prostoživečih vrstah, ker obstajajo številni utemeljeni pomisleki o njeni uporabi.

Med alternativnimi rešitvami na ministrstvu preučujejo možnosti za boljše ravnanje z odpadki, kar bi medvede odvrnilo od zahajanja v naselja. Bolj celovito želijo tudi oceniti pozitivne in negativne vplive krmljenja na populacijo. Hubert Potočnik z biotehniške fakultete je na novinarski konferenci prejšnji teden pritrdil, da bi bilo na področju ravnanja z odpadki mogoče narediti več.

Klemen Jerina z biotehniške fakultete pa je glede krmljenja dejal, da v jesenskem času zmanjšuje zahajanje medvedov v naselje, bi pa po njegovem bila dobrodošla še kakšna raziskava.

Letos izdanih 16 ustnih odločb za odstrel

Ministrstvo je letos spomladi izdalo odločbo za odstrel 206 medvedov do konca prihodnjega leta, a je upravno sodišče odstrel zadržalo zaradi odločanja o tožbi, ki jo je vložilo društvo Alpe Adria Green. Ministrstvo je sodišču poslalo ugovor na tožbo in začasno odredbo.

Kljub zadržanemu kvotnemu odstrelu je varnost ljudi in premoženja zagotovljena s pomočjo interventnega odstrela, zagotavljajo na ministrstvu. V utemeljenih primerih nujnega ukrepanja izdajo ustne odločbe za odstrel posameznih medvedov, ki ogrožajo zdravje in varnost ljudi. Letos je bilo izdanih že 16 takšnih odločb.

Dodatno pojasnjujejo, da je v postopku sprejemanja v državnem zboru novela zakona o ohranjanju narave, ki podrobneje ureja način interventnega ukrepanja upravljavcev lovišč v primeru neposrednega ogrožanja velikih zveri.

Interventno ukrepanje predvideva kot prvi korak klic na številko 112, sledi protokol obveščanja odgovornih oseb, odstrel pa izvede odgovorna oseba upravljavca lovišča na konkretnem območju. Kadar je to potrebno, se v ukrepanje vključi upravljavec lovišča s posebnim namenom (Zavod za gozdove Slovenije in upravljavec lovišča s posebnim namenom Triglav).

Ministrstvo hkrati pripravlja tudi novo strategijo za upravljanje rjavega medveda v Sloveniji, v kateri bodo upoštevana vsa dosedanja znanja in izkušnje, še dodajajo.