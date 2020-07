Pritožbe zadržale začetek izvajanja odstrela medvedov

Odstrel 115 medvedov, ki ga je Agencija RS za okolje (Arso) odobrila 16. junija na podlagi mnenja zavoda za gozdove in strokovnih izhodišč za upravljanje medveda, ki so jih izdelali na biotehniški fakulteti, ni stekel, saj so bile zoper odločbo vložene pritožbe. O zadevi bo zdaj odločalo ministrstvo za okolje in prostor, za odziv ima na voljo dva meseca.Arso je po navedbah zadevo včeraj odstopil okoljskemu ministrstvu, tam pa v času našega poizvedovanja pritožbe in upravnih spisov še niso prejeli. Na Arsovo še nepravnomočno odločbo za odstrel 115 medvedov do konca septembra letos so se pritožile vse tri stranke v postopku ...