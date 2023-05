Problematika klavnic je širša od trpinčenja živali

V nadaljevanju preberite:

So veterinarji, ki svoje delo opravljajo predano v delovnem času, in so takšni, ki to počno tudi v prostem času, na dopustu, ne le doma, ampak tudi v tujini, še posebej v državah, kjer človekove pravice nimajo velike vrednosti, kaj šele pravice nikogaršnjih, zavrženih živali. Med te druge spada veterinarka, prostovoljka in predsednica društva Hrtji svet Urška Petek. V društvu, ki rešuje tekmovalne in lovske hrte iz zavetišč v Španiji in na Irskem, so doslej v Sloveniji našli dom za več kot 400 hrtov.

Maja Prijatelj Videmšek se je z Urško Petek pogovarjala o tem, kaj vse je med študijem videla v klavnicah, o tem, kako sodeluje v akcijah steriliziranja potepuških mačk in psov, o hrtih, ki jih je vzljubila in ki jim pomaga, ter o tem, kako posebne so živali. V veterinarski ambulanti jo je fotografiral Leon Vidic.