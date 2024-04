Proizvajalci bodo morali plačati tudi ravnanje s filtri cigaret

Proizvajalci cigaretnih filtrov, posodic, lahkih nosilnih vrečk in še nekaj drugih izdelkov bodo morali plačevati stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, prevoz in obdelavo teh odpadkov. Vlada je namreč prvič določila deleže za te izdelke po podatkih, ki so jih proizvajalci morali zbirati lani, ko so te izdelke uvrstili na seznam plastičnih izdelkov, za katere velja razširjena odgovornost proizvajalcev.

Za proizvajalce, ki dajejo na trg v Sloveniji plastične proizvode, kot so vsebniki pijač do treh litrov, lahke plastične nosilne vrečke, zavitki in ovoji, lončki za pijače, posodice za živila, vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo s tobačnimi izdelki, uredba določa sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti (sistem PRO) s skupinskim izpolnjevanjem obveznosti.

Proizvajalci, ki dajejo na trg v Sloveniji te proizvode, bodo morali v okviru sistema PRO javnim sistemom za čiščenje javnih površin plačevati stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov, ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.

Ker je z uredbo predpisano skupinsko izpolnjevanje obveznosti PRO, sorazmerni delež stroška čiščenja okolja zaradi smetenja plača nosilec skupnega načrta v imenu in za račun proizvajalca, ki ga je v skladu s sedmim odstavkom 14. člena uredbe pooblastil za skupno izpolnjevanje obveznosti PRO. Iz uradnih evidenc ministrstva je razvidno, da imamo šest nosilcev skupnih načrtov. Toliko je tudi družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE).

Za pregledno in sorazmerno porazdelitev stroškov čiščenja smetenja med nosilci skupnih načrtov je predpisana metodologija izračuna teh stroškov, ki temelji na deležu odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo v smeteh, ki so že izračunani in objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije št. 100/23, ter deležu plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v Sloveniji, ki jih vlada objavlja v tem sklepu.

Cigaretni ogorki so najpogostejši plastični odpadki na obali. FOTO: Aleš Rosa

Proizvajalci so morali 1. januarja 2023 začeti voditi evidence o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo, danih na trg v RS, in sporočiti podatke za leto 2023 nosilcem skupnega načrta do 31. januarja 2024. Nosilci skupnega načrta morajo najpozneje do 31. marca 2024 poslati letno poročilo o izvajanju skupnih obveznosti PRO za preteklo koledarsko leto, med drugim podatke o količinah posameznih vrst plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki so jih proizvajalci, vključeni v njihove skupne načrte, dali na trg v Sloveniji. »Od agencije za okolje smo prejeli letna poročila vseh šestih nosilcev skupnih načrtov,« sporoča vlada.

Za sorazmerno porazdelitev stroškov med posameznimi nosilci skupnih načrtov določi vlada povprečne deleže plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v Sloveniji, s sklepom, ki ga objavi v uradnem listu do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto.