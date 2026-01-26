Proizvajalci bodo morali plačati tudi zbiranje embalaže

Proizvajalci embalaže morajo po evropski uredbi prevzeti vse stroške ravnanja z odpadno embalažo, pri nas, kjer ločeno zbiranje odpadkov izvajajo javna komunalna podjetja, bodo po predlogu ministrstva za okolje, podnebje in energijo (Mope) proizvajalci plačali 80 odstotkov stroškov zbiranja. Občine opozarjajo, da bo do 12. avgusta težko skleniti nove sporazume, na Mope si želijo še razprave v ožjih skupinah, pijačarska industrija si želi kavcijski sistem, komunalna podjetja pa skrbi, da se bo odpadna embalaža spet kopičila.

Podaljšana odgovornost proizvajalcev (PRO) velja za vse pravne in fizične osebe, ki razvijajo, proizvajajo, predelujejo, polnijo, prodajajo ali uvažajo embalažo. V sedanjem sistemu komunalno odpadno embalažo zbirajo komunalna podjetja, tem cene potrjujejo občinski sveti, odpadno embalažo pa brezplačno oddajo družbam za ravnanje z odpadno embalažo (Droe). Te nato poskrbijo za predelavo, recikliranje, sežig, v manjši meri tudi za odlaganje odpadkov.

Zbiranje odpadne embalaže, kar je povezano z zabojniki, prevozi, delavci in drugim, plačujejo vsa gospodinjstva z računi za ravnanje z odpadki. To v Sloveniji stane od 43 do 48 milijonov evrov na leto. Drugo ravnanje, ki ga že zdaj plačujejo proizvajalci, stane 25 milijonov evrov na leto. Ta strošek se lahko zniža s prodajo vrednejših vrst odpadkov, kot so plastenke in pločevinke, ki predstavljajo le štiri odstotke embalaže. Po predlogu Mope bi po novem proizvajalci plačali še 80 odstotkov stroškov zbiranja odpadne embalaže. Evropska uredba to namreč omogoča, če ima država delujoč sistem, ki zajema vso embalažo in vse prebivalce.

Strah pred kupi embalaže

Kot je na razpravi pred javno razpravo na GZS povedal Matej Kovačič iz Mope, je javna služba zbiranja odpadkov izvirna naloga občin. V 212 občinah bo moralo 63 izvajalcev javne službe podpisati nove sporazume, ki bodo vključevali tudi proizvajalce. Le malo občin je dovolj gosto naseljenih, da je zbiranje odpadkov stroškovno učinkovito, zato bodo tudi cene različne. Droe bodo morale zagotoviti finančno jamstvo za svoje delo, saj, kot pravi Kovačič, si »nihče ne želi, da bi imel pred vrati polne zabojnike, ki jih nihče ne prazni«.

Ločeno zbiranje je prineslo inflacijo zabojnikov, kar so plačala gospodinjstva. Po novem bi rumene zabojnike morali plačati proizvajalci embalaže. FOTO: Borut Tavčar

Kovačič je dodal, da gredo v postopno spremembo sistema, kakovost storitev pa mora ostati enaka. Tudi cilji ločenega zbiranja in recilkiranja morajo biti doseženi. Dodal je, da bo treba sistem razvijati še naprej, saj bo na začetku gotovo manjkalo podatkov.

Prerazporeditev stroškov

»Gre za prerazporeditev stroškov. Prej so gospodinjstva zbiranje odpadne embalaže plačala po položnici, po uveljavitvi novega sistema pa bo potrošnik to plačal s ceno izdelka. Če ne bo kupoval embalaže, tega stroška ne bo plačal,« je poudaril Sebastijan Zupanc, direktor zbornice komunalnega gospodarstva. Opozoril je, da bodo težave, če komunalna podjetja ne bodo dobila denarja za zbiranje odpadne embalaže.

Pijačarska industrija si prizadeva za uveljavitev kavcijskega sistema za plastenke in pločevinske. FOTO: Voranc Vogel

Zupanc je povedal, da je strošek zbiranja ene pločevinke 0,34 centa, ene plastenke pa 0,12 centa. Meni, da zato dvig cen pijač ne bi smel biti občuten. Kot je dejal, je te podatke zbral zaradi pritiska pijačarske industrije za uvedbo kavcijskega sistema. Petra Medved Djurašinović je napovedala, da bodo proizvajalci pijač še naprej aktivno spodbujali državo k uvedbi kavcijskega sistema za plastenke in pločevinke.

Spet stiska s časom

V Ljubljanskih mlekarnah so nezadovoljni s kakovostjo zbrane odpadne embalaže, zato so predlagali, da strošek nekakovostno zbrane embalaže ostane občinam. Proizvajalci se namreč zelo trudijo, da bi odpadna embalaža postala kakovostna sekundarna surovina. Skupnost občin, ki vključuje 195 občin, po drugi strani zagovarja, da proizvajalci 100-odstotno krijejo stroške zbiranja odpadne embalaže. V občinah že izvajajo nadzor nad vsebino zabojnikov za embalažo in izrekajo kazni.

Natančneje bodo ločili komunalno in nekomunalno embalažo. FOTO: Dejan Javornik

V občinah so tudi skeptični, da bo nov sistem zaživel še letos. Ne nazadnje mora 212 občin podpisati nove sporazume o ravnanju z odpadki, ki jih morajo potrditi tudi občinski sveti. Tanja Bolte, generalna direktorica direktorata za okolje na Mope, je povedala, da bodo poskusili nov predpis pripraviti do polovice leta. Prej bi se o tem radi pogovorili v manjših skupinah, mora pa tudi še v javno obravnavo. Večina članic EU je evropsko uredbo, ki bo od 12. avgusta neposredno veljala tudi pri nas, prenesla do konca lanskega leta.