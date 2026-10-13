Projekt, ki bo zagotovil, da bo Ljubljansko barje ostalo dom okarčka in vidre

Mozaična pokrajina Ljubljanskega barja, ki jo je skozi stoletja sooblikoval človek, je v zadnjih desetletjih pod vse večjim pritiskom intenzivnega kmetijstva, drugih človekovih posegov in invazivnih tujerodnih vrst, zato izgublja značilni videz, številne vrste, vezane nanjo, pa so vse bolj ogrožene. V ambicioznem projektu Živoljub bodo do leta 2029 s številnimi naravovarstveni ukrepi, ki bodo zajeli 294 hektarov zemljišč, obnovili in izboljšali življenjske prostore 14 ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.

Cilj projekta je okrepiti značilni mozaik Ljubljanskega barja – vlažne travnike, barje, njive, mejice, jarke in vodne površine, ki so namenjeni varstvu narave in zagotavljanju življenjskega prostora številnim ogroženim vrstam. »Ljubljansko barje je izjemen preplet življenjskih okolij, vendar so se številni njegovi habitati v zadnjih desetletjih skrčili ali poslabšali,« je povedal Janez Kastelic, direktor javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, ki je vodilni partner projekta. Pri tem je poudaril, da varstvo narave ni pomembno le zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti, temveč tudi zaradi človeka. »Le zdravi in odporni ekosistemi lahko dolgoročno zagotavljajo ključne ekosistemske storitve, kot so čista voda, uravnavanje poplav, rodovitnost tal in blaženje podnebnih sprememb.«