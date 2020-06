FOTO:Projekta za čistejšo obalo z manj plastike

Limonada je ravno tako okusna tudi brez plastične cevke, ki lahko konča v morju. FOTO: Aleš Rosa

V soboto so izvedli manjšo čistilno akcijo, večja bo septembra. FOTO: Aleš Rosa

Andreja Palatinus iz GZS je razložila pravila sodelovanja v projektih. FOTO: Aleš Rosa



Najpogostejši so cigaretni ogorki

Ekipa v čistilni akciji. FOTO: Aleš Rosa

V vitrini je 20.509 cigaretnih ogorkov. FOTO: Aleš Rosa



Gostinci brez slamic

Plastični odpadki na obali so zelo različni in veliko jih je. FOTO: Aleš Rosa

Pilotna projekta Posvoji obalo in SUPer gostinci v Krajinskem parku Strunjan sta namenjena predvsem ozaveščanju, a tudi preprečevanju in zmanjševanju količine morskih odpadkov. To je jedro projekta Interreg Med Plastic Busters , ki ponuja rešit­ve za preprečevanje in ublažitev vpliva morskih odpadkov­ v obliki ukrepov na desetih ­zaščitenih morskih območjih Sredozemlja.Obe aktivnosti sta usmerjeni v prizadevanje sredozemskih obalnih držav za zmanjšanje onesnaževanja z morskimi odpadki. Projekt vodi javni zavod Krajinski park Strunjan v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in zavodom Tri-Niti, financiran je iz programa Interreg Med. Njegov cilj je ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne ekosisteme na pelagičnih in obalnih zaščitenih morskih območjih.Akcija Posvoji obalo je namenjena širši javnosti in zainteresiranim skupinam ter predvsem izobraževalnim ustanovam (šolam), da prostovoljno »posvojijo« del obale in jo čistijo, ob tem sproti zbirajo podatke o odpadkih, ki jih zberejo. Zbrane podatke bodo posredovali pristojnim državnim organom, ministrstvu za okolje in prostor ter inštitutu za vode.Javni zavod Krajinski park Strunjan nudi uporabnikom orodja in informacije ter strokovno podporo pri izvajanju čistilnih akcij. Vsi, ki bi radi posvojili obalo, dobite informacije na spletni strani parka ali številki 08 20 51 880.V okviru čistilne akcije Čista obala so na prvem mestu med odpadki vsako leto cigaretni ogorki. V lanski akciji so jih v dveh urah pobrali 20.509 in prav ti so od sobote razstavljeni na plaži v Krajinskem parku Strunjan. Cigaretni ogorki ne spadajo v naravo in za razgrad­njo potrebujejo več let. Zaradi škodljivih kemikalij so nevarni za okolje, živali in ljudi. Tudi zato so kot opomnik postavili nove koše za cigaretne ogorke.Koliko in kateri odpadki bodo zasedli prvih deset mest najpogostejših odpadkov po poletni sezoni, bo pokazala čistilna akcija Čista obala 2020, ki bo v soboto, 19. septembra.V drugem pilotnem projektu bodo gostinci v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije sklenili prostovoljno zavezo za doseganje ciljev direktive o plastiki za enkratno uporabo ( direktiva SUP ) že letos. Podjetjem bodo strokovnjaki službe za varstvo okolja pri GZS pomagali pri razumevanju direktive SUP ter jim svetovali, kako naj se lotijo izziva. Tudi ta ukrep je opredeljen kot prednostna akcija v okviru akcijskega načrta za morske odpadke v Krajinskem parku Strunjan » Act4Litter « (Interreg Med). Plastika za enkratno uporabo, denimo slamice, predstavlja polovico morskih odpadkov.Gonilni sili projektoviz GZS iniz zavoda Tri-Niti, sta povedali, da sta pilotna projekta vezana na Krajinski park Strunjan, vendar sta prenosljiva na vse druge obale pri nas, tako ob jezerih kot ob rekah, in na vse druge gostince, ne glede na to, kje so. Tako se lahko vnaprej prilagodijo zahtevam direktive, ki bo prihodnje leto zelo omejila uporabo plastike za enkratno uporabo. Upata tudi, da bodo šole po epidemiji covida-19, ki je ustavila večino njihovih aktivnosti, spet normalno zaživele.