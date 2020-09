Promet je največja težava, ki je ne rešujemo

Ljubljana – Največja kolesarska dirka se je končala z največjim slovenskim uspehom doslej, le malo pa je znano, da so organizatorji za spremljavo kolesarjev zahtevali in dobili električna vozila. Kolesarji pač ne smejo dihati izpuhov, tudi dokazano rakotvornih. Da bi to koristilo vsem, je tu dan brez avtomobila.Kolo je ena od možnosti za nadomestitev avtomobila, so opozorili tako na regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) kot na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). »Pri osebni mobilnosti smo Slovenci preveč vezani na osebni avtomobil, kar ne prinaša le visokih stroškov, temveč tudi neracionalno rabo ...