Prometni sektor potrebuje več denarja

Potrebujemo prometno infrastrukturo, ki bo odporna na učinke podnebnih sprememb in človekovih škodljivih praks. Časa ni več, vlagati je treba zdaj, da bomo pozneje prihranili. Vlagati pa je treba tako, da znižujemo izpuste. To so ključne ugotovitve dnevov povezovanja Evrope, nekdanjih dnevov TEN-T, katerih osrednji del so bili vseevropski železniški in cestni koridorji, zdaj pa dodajajo še rečne poti, letališča in zlasti nujnost povezanosti vsega.

Več kot 1500 projektov se je združilo v koridorje, kar bo omogočilo tudi to, da bo potovanje z vlakom z Dunaja v Ljubljano trajalo štiri ure in pol, je na zaključni konferenci povedal Herald Ruijters, namestnik generalne direktorice generalnega direktorata za mobilnost in transport (DG Move). To dela Evropo močnejšo, je prepričan, tudi zaradi povezav navzven, vendar ne smemo pozabiti na zadnji kilometer, ki je v pristojnosti lokalnih skupnosti.