    Okolje

    Proti sežigalnici, a za bistveno več parkirišč

    Moti nas gneča, pomanjkanje parkirišč, nasprotujemo sežigalnici, na Dunaj pa podnebno nevtralno ogrevanje temelji tudi na sežigu odpadkov.
    Slab zrak je velikokrat posledica inverzije, ki zadržuje onesnaženje v dolini. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Slab zrak je velikokrat posledica inverzije, ki zadržuje onesnaženje v dolini. FOTO: Jože Suhadolnik
    Borut Tavčar
    5. 2. 2026 | 15:20
    5. 2. 2026 | 15:41
    7:03
    A+A-

    Evropska komisija v novem poročilu opozarja, da Evropa zaradi počasnega izvajanja zakonodaje o zmanjševanju onesnaževanja izgublja tako na področju javnega zdravja kot konkurenčnosti gospodarstva. Države članice po oceni do 2030 ne bodo dosegle postavljenih ciljev zmanjšanja onesnaževanja. Pri nas se razprave osredotočajo na kakovost zraka, ki naj bi bila izrazito slaba, zato se ne dovoli gradnja sežigalnice, na drugi strani pa podpiramo proteste za več parkirišč.

    Zmanjševanje onesnaževanja lahko prinese takojšnje koristi, kot so manj primerov astme, bolezni srca in ožilja ter nekaterih duševnih motenj, ki omejujejo delovno aktivnost ljudi in podaljšujejo bolniške odsotnosti. Podjetja, mesta in regije, ki vlagajo v zelene tehnologije, poleg tega lahko pridobijo konkurenčno prednost na novih hitro rastočih trgih.

    Po navedbah iz poročila približno 80 odstotkov podjetij vključuje trajnost v inovacijske strategije, številna evropska mesta pa so se zavezala k zmanjšanju onesnaževanja vseh vrst.

    Kljub spodbudnemu napredku na področjih, kot so kakovost zraka, zmanjšanje pesticidov, prodaje protimikrobnih zdravil in plastičnega onesnaževanja morij, poročilo ugotavlja, da stanje pri onesnaženju voda, odpadkih in mikroplastiki ostaja stabilno ali se celo slabša. Skrb vzbujajoč je tudi hrup. EU po oceni ni na poti, da bi do leta 2030 za 30 odstotkov zmanjšala število ljudi, ki jih prizadene prometni hrup.

    Pri nas poudarek na zraku

    Ljubljana in Maribor, edini dovolj veliki slovenski mesti, da sta vključeni v širše primerjave, redno zasedata nezavidljiva mesta v razvrstitvi po kakovosti zraka. Razlogov je več, kot jih vidijo različne interesne skupine. Stroka opozarja, da so naša mesta slabo prevetrena, pozimi večkrat nastane inverzija in vse onesnaženje ostane ujeto v dolini. Zato nekateri trdijo, da bi postavitev sežigalnice odpadkov izrazito škodovala zdravju ljudi.

    V Ljubljani je promet največji vir onesnaženja zraka in največji vir hrupa. FOTO: Voranc Vogel
    V Ljubljani je promet največji vir onesnaženja zraka in največji vir hrupa. FOTO: Voranc Vogel

    Bolj malo je tistih, ki potrjujejo uradne podatke, da so glavni onesnaževalci zraka promet in individualna kurišča. Posebej je pri tem zanimiv podatek, da stara peč na drva izpusti do 400-krat več onesnaževal kot sodobne peči. Tu pridemo do vprašanja energetske revščine in tudi navad ljudi.

    Vsi pa so opazili, da se je pogostnost in gostota megle v Ljubljani izrazito zmanjšala, ko je ljubljanska toplarna prešla iz uporabe domačega na indonezijski premog. S plinom se bodo emisije še zmanjšale.

    Število avtomobilov, ki so daleč največji onesnaževalec zraka v Ljubljani, se je v 25 letih v Sloveniji povečalo za 44 odstotkov. To je tudi glavni razlog za pomanjkanje parkirišč, saj soseske niso bile grajene za toliko avtomobilov, sploh pa ne tako velikih. Izgubili smo tudi velik del učinkovitejšega javnega prevoza.

    Veliko mest po Evropi in svetu se trudi razmere spremeniti ravno na tem področju, ceste ozeljenjujejo, parkirišča pa spreminjajo v igrišča, parke ali trge za srečevanje ljudi. Mesta poskušajo narediti bolj odporna na učinke podnebnih sprememb, zelene površine hladijo soseske, poleg tega zadržujejo vodo.

    Vse onesnaženje, ne le zrak

    Najbolj napredna mesta upoštevajo vse onesnaženje. Zato so sodobne sežigalnice odpadkov dobrodošle. Zrak onesnažujejo približno toliko kot en tovornjak na cesti, preprečijo pa prevoze odpadkov, ki smo jih mi sami odložili, na sežig v tujino. Kjer plačamo, da naše »gorivo« uporabijo za ogrevanje in druge rabe.

    Iskati dovolj prevetreno območje v Sloveniji za postavitev sežigalnice po zahtevah nasprotnikov pa bi bilo brezupno. Kot pravijo raziskovalci, je taka regija le Primorska, vendar je ta že obremenjena z onesnaženjem iz sosednje Italije.

    Stare peči spuščajo v zrak tudi 400-krat več onesnaževal kot nove peči. FOTO: Leon Vidic
    Stare peči spuščajo v zrak tudi 400-krat več onesnaževal kot nove peči. FOTO: Leon Vidic

    Odloženi ali uskladiščeni odpadki lahko izločajo nevarne snovi v tla in kasneje v vode, suhe lahko odpihne in tudi razpadajo v okolju, mikroplastike pa je v morjih že toliko, da omejuje proizvodnjo kisika v algah in mikroskopsko majhnih organizmih, ki prosto plavajo v zgornjih slojih vode, do koder prodira sončna svetloba. Tudi nekatere novejše politične stranke bi vse te težave rešile s kavcijskim sistemom za plastenke in pločevinke, ki pa predstavljajo vsega štiri odstotke embalaže.

    Sredi Dunaja 95-odstotna učinkovitost

    Dunaj z zagonom nove velike toplotne črpalke v sežigalnici odpadkov Spittelau v središču mesta nadaljuje pospešen prehod v podnebno nevtralno preskrbo s toploto. Daljinsko ogrevanje ima ključno vlogo pri prehodu na trajnostno preskrbo z energijo v mestih.

    Dunaj sistematično širi uporabo obnovljivih virov toplote in lokalnih virov odpadne toplote, da bi postopoma odpravil odvisnost od fosilnih goriv. Tamkajšnje energetsko podjetje Wien Energie razpolaga s tremi velikimi toplotnimi črpalkami. Prvi dve sta v elektrarni Simmering in čistilni napravi ebswien, najnovejšo pa so postavili v sežigalnici odpadkov Spittelau.

    Nova toplotna črpalka v sežigalnici odpadkov Spittelau. FOTO: Johannes Zinner/Wien Energie
    Nova toplotna črpalka v sežigalnici odpadkov Spittelau. FOTO: Johannes Zinner/Wien Energie

    Pri sežiganju odpadkov nastajajo vroči dimni plini, ki v ceveh iz vode ustvarjajo paro. Para s pomočjo generatorja proizvaja električno energijo, toplota pa prek toplotnega izmenjevalnika preide v sistem daljinskega ogrevanja. Dimne pline nato očistijo v večstopenjskem procesu. Voda, uporabljena pri mokrem pranju plinov, namreč vpija toploto. Tako segreto vodo v novi napravi uporabijo za toplotno črpalko.

    Podoben sistem je v uporabi le še v Baslu, Københavnu in Hamburgu. »Z novo veliko toplotno črpalko učinkovitost obrata povečujemo na 95 odstotkov. S tem je Spittelau najučinkovitejša sežigalnica odpadkov v Srednji Evropi,« je povedal Karl Gruber, direktor Wien Energie. Nova infrastruktura omogoča preskrbo dodatnih 16.000 gospodinjstev z ogrevanjem in toplo vodo ter letni prihranek 22.000 ton ogljikovega dioksida.

    Toplotna črpalka, ki zagotavlja toploto za več tisoč gospodinjstev. FOTO: Thomas Meyer
    Toplotna črpalka, ki zagotavlja toploto za več tisoč gospodinjstev. FOTO: Thomas Meyer

    V prihodnje bo proizvodnja toplote na Dunaju temeljila na kombinaciji sežiganja odpadkov, velikih toplotnih črpalk, globoke geotermije in obnovljivih naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije.

    Novice  |  Svet
    Politični obračuni

    Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

    Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
    Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domna je v savni presenetil tudi turist iz Nigerije

    Najmlajši od bratov Prevc po osvojitvi zlatega orla ni več čutil pritiska, da mora še kaj odnesti. Na OI bo nastopil prvič. Gibljivi gležnji družinska prednost.
    Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 06:00
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Žvižgaču, ki je razkril resne napake in ostal brez službe, 750 evrov mesečnega nadomestila

    Ker je 28-letnik menda hranil zaupne podatke dispečerske službe, je še v kazenskem postopku.
    Aleksander Brudar 4. 2. 2026 | 08:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Novice  |  Črna kronika
    Obsodbe

    Med obsojenimi za smrt dečka v vodnjaku tudi goriški župan

    Sodišče v Trstu je potrdilo kazni za štiri od šestih obtoženih v zvezi s smrtjo trinajstletnika, ki je med tekmo v orientacijskem teku usodno padel v vodnjak.
    Vojko Urbančič 5. 2. 2026 | 16:11
    Sin igralec, oče trener

    Ko sem bil star 18 let, mi je rekel: 'Zapusti mojo hišo ter postani moški.'

    Giuliano Simeone, nogometaš madridskega Ateltica, je govoril o svojem življenju z očetom in trenerjem Diegom Simeonejem.
    5. 2. 2026 | 16:00
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kapitalske naložbe

    Država bi kupila Ljubljansko borzo in ustanovila svojega ladjarja

    Vlada je podala soglasje Letnemu načrtu upravljanja naložb za letošnje leto.
    Nejc Gole 5. 2. 2026 | 15:41
    Kakovost zraka

    Proti sežigalnici, a za bistveno več parkirišč

    Moti nas gneča, pomanjkanje parkirišč, nasprotujemo sežigalnici, na Dunaj pa podnebno nevtralno ogrevanje temelji tudi na sežigu odpadkov.
    Borut Tavčar 5. 2. 2026 | 15:20
    Novice  |  Svet
    Turneja po Arabskem polotoku

    Merz želi zmanjšati odvisnost od Trumpovega plina

    Kancler Merz na Arabskem polotoku v zameno za utekočinjeni plin ponuja orožje.
    Barbara Zimic 5. 2. 2026 | 15:10
