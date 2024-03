Puščavski prah v ozračju pri nas še do ponedeljka

Puščavski prah, ki je že v soboto dosegel širše območje Alp, je tudi danes prisoten pri nas in v naši okolici, podobno pa bo še približno 24 ur. Koncentracije prašnih delcev v zraku so dokaj povišane, predvsem delcev PM 10, je za STA povedal dežurni meteorolog na Arsu Brane Gregorčič. Najvišjo vrednost so v soboto namerili v Črni na Koroškem.

»Šele vremenska fronta, ki nas bo prešla v ponedeljek popoldne, bo ta prah sprala iz ozračja oz. ga odrinila proti vzhodu,« je dejal Gregorčič. Ob prisotnosti puščavskega prahu v ozračju so koncentracije prašnih delcev v zraku precej povišane, še posebej delcev PM 10, nekoliko manj delcev PM 2,5. Ponavadi je teh delcev več v zraku zaradi kurjenja in zaradi prometa, zadnja dva dni pa je večina teh delcev v ozračju zaradi prisotnosti puščavskega prahu iz Severne Afrike.

Kot kažejo podatki s spletne strani Arsa, so bile v soboto koncentracije delcev PM 10 nad mejno vrednostjo 50 mikrogramov na kubični meter zraka povišane v skoraj vseh krajih, kjer so postavljene samodejne merilne postaje. Podatki, ki sicer niso še dokončno potrjeni, ob tem kažejo, da je bila najvišja dnevna vrednost delcev PM 10 v soboto izmerjena v Črni na Koroškem, znašala je 102 mikrograma na kubični meter zraka. Ob povišanih koncentracijah prašnih delcev v zraku je priporočljivo prilagoditi oziroma zmanjšati aktivnosti na prostem.

Izboljšanje glede koncentracij prašnih delcev v zraku bo prinesel dež. Danes bo nekaj dežja predvsem v zahodni polovici Slovenije in v tem dežju bo pomešan tudi puščavski prah. »Ko se bodo luže posušile, bomo to gotovo videli,« je še dejal Gregorčič.

V ponedeljek bo dež najprej v zahodnih krajih, kjer se bo krepil in se sredi dneva in popoldne selil proti vzhodu, prešla nas bo vremenska fronta. Temperature bodo tudi v ponedeljek sprva kar visoke, ob dežju in prehodu fronte pa se bo popoldne nekoliko ohladilo. Toplo vreme se bo tako začasno zaključilo, a nov dotok zelo toplega zraka lahko, kot kaže, pričakujemo ob koncu prihodnjega tedna. Vmes bo pa bolj aprilsko, je še dodal Gregorčič.

Temperature so zadnje dni precej nadpovprečne, niso pa rekordne za mesec marec pri nas. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 16 do 24, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija.